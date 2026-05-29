Llega Matías Almeyda para iniciar su etapa en Rayados

Matías Almeyda aterrizó en la Sultana del Norte para comenzar oficialmente su etapa como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey.

El estratega argentino arribó este viernes al mediodía al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde fue recibido por aficionados y medios de comunicación, marcando así el inicio de una nueva era en el conjunto albiazul.

A su llegada, Almeyda expresó su emoción por volver al futbol mexicano y dejó claro el compromiso con el que asume este nuevo reto en fútbol mexicano.

“Estoy muy feliz de este regreso a México y bueno, deseo que sea de la mejor manera y poder estar un tiempo muy largo”.

El técnico también recordó con cariño la etapa que vivió anteriormente en el futbol mexicano con las Chivas, asegurando que regresar al país representa algo especial tanto para él como para su cuerpo técnico.

“Muchísima, muchísima. Había arrancado un sueño en mi vida y en la de mi staff y en la de todo un club, así que estoy muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás y bueno, estoy feliz de regresar”.

Precisamente, Almeyda en el pasado habría hecho algunas declaraciones sobre su regreso a México y las Chivas, por lo que el estratega tuvo que aclararlo.

“Yo la hipocresía la dejo de lado y ese equipo es un equipo cualquiera. Entonces, hoy arranca una nueva historia y arranca con un club que me tiene confianza, que me demuestra cariño, que me demuestra en toda la planificación un cariño especial y vengo a darle todo lo que tengo”.

La llegada del “Pelado” representa una apuesta importante para Monterrey, equipo que se encuentra en una reestructuración completa con la incorporación de Dennis Te Klose como presidente deportivo y Walter Ervitti en la dirección deportiva.

La exigencia será alta para Almeyda, quien tendrá la responsabilidad de devolver a Rayados al protagonismo y responder a las expectativas de una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

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