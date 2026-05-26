Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_26_at_5_23_06_PM_6bf3c9e2ed
Deportes

Deportista coahuilense busca apoyo para competir en Alemania

El joven de Ramos Arizpe fue campeón en la prueba de impulso de bala categoría Sub-18 y fue convocado a un campamento de entrenamiento de alto rendimiento

  • 26
  • Mayo
    2026

Luego de coronarse campeón nacional en la Olimpiada Nacional 2026, el atleta juvenil Santiago Guzmán, originario de Ramos Arizpe, busca apoyo económico para viajar a Alemania y continuar su preparación rumbo a competencias internacionales representando a México.

El joven deportista obtuvo el primer lugar en la prueba de impulso de bala categoría Sub-18, resultado que le permitió ser convocado a un campamento de entrenamiento de alto rendimiento en Alemania, considerado uno de los países con mayor desarrollo en pruebas de lanzamiento dentro del atletismo.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 5.23.06 PM (2).jpeg

Además, Santiago ya fue llamado para representar a México en los próximos Juegos de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe 2026.

Durante un mes, el atleta coahuilense tendrá acceso a entrenamiento especializado, metodologías internacionales y preparación técnica junto a competidores de alto nivel.

Sin embargo, aunque la estancia deportiva se encuentra cubierta, su familia informó que todavía requieren apoyo para solventar gastos de traslado y viáticos necesarios para concretar el viaje.

Por ello, lanzaron la campaña “Apoya a Santiago para viaje de alto rendimiento en Alemania”, en una plataforma de donaciones en internet con el objetivo de reunir recursos y evitar que las limitaciones económicas frenen el desarrollo deportivo del joven.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 5.23.06 PM (1).jpeg

La familia señaló que esta experiencia podría marcar el futuro competitivo de Santiago, al permitirle foguearse con atletas internacionales y elevar su nivel técnico rumbo a futuras competencias.

El caso también exhibe una realidad frecuente entre deportistas mexicanos de alto rendimiento, quienes pese a conseguir resultados nacionales deben buscar respaldo ciudadano para cubrir parte de sus procesos de preparación y representación internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_autos_3f8533a28d
Analizan ampliar beneficios fiscales para dueños de vehículos
atletas_indigenas_muralla_china_f7a2ac5bc1
Ganan atletas indígenas mexicanos maratón en China
IMG_3722_664e394bb9
Buscan llevar el orgullo norteño al Mundial de Robótica en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_11_03_PM_ae0aa2dcda
Ramos Arizpe impulsa visitas gratuitas sobre museo histórico
Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_08_22_PM_54a9561582
Más de 4 mil ciudadanos vigilarán elección en Coahuila
IMG_8704_43895d7f37
Coahuila cerrará paso a políticos vinculados con la delincuencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×