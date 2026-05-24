Belgrano conquista su primer título de Primera División

Después de 121 años, Belgrano de Córdoba se coronó campeón de la Primera División del fútbol argentino tras remontar para vencer el domingo 3-2 al River Plate.

Este domingo, el conjunto cordobés volvió a convertirse en verdugo del “Millonario”, tal y como ocurrió en 2011, cuando lo mandó al descenso tras imponerse en la promoción por la permanencia.

En el estadio Mario Alberto Kempes, el cuadro "Millonario" estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, pero Belgrano reaccionó en los minutos finales y selló una remontada histórica encabezada por Nicolás “Uvita” Fernández, quien marcó un doblete.

River dejó escapar la ventaja en Córdoba

Facundo Colidio abrió el marcador al minuto 18 para River, mientras que Leonardo Morales empató al 26 con un remate de cabeza. Ya en la segunda mitad, Tomás Galván volvió a adelantar al equipo dirigido por Eduardo Coudet al minuto 58.

Sin embargo, Belgrano nunca dejó de insistir y encontró el empate al minuto 85 gracias a un penal convertido por Nicolás Fernández. Apenas dos minutos después, el propio “Uvita” marcó el tanto definitivo que desató la locura en Córdoba.

Con este resultado, Belgrano consiguió el primer campeonato de Primera División de su historia y también aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2027, además de clasificarse al Trofeo de Campeones y otras competencias nacionales.

Ricardo Zielinski logra una consagración histórica

El técnico Ricardo Zielinski volvió a quedar ligado para siempre a la historia de Belgrano. El entrenador ya había comandado al club en la histórica promoción de 2011 frente a River y ahora consiguió su primer campeonato como director técnico.

Juan Carlos Olave, arquero de aquel histórico ascenso y descenso de River hace quince años, ahora forma parte del cuerpo técnico como auxiliar de campo.

Además, Belgrano se convirtió en el primer club indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en coronarse campeón de Primera División.

Con este resultado, Belgrano cerró una campaña inolvidable en la que también eliminó a Talleres y Argentinos Juniors rumbo a una final que terminó transformándose en la noche más importante de su historia.

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