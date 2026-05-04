Brillan toreros en la corrida de la Monumental Monterrey

Frente a una muy buena entrada de casi tres cuartos del aforo y ante un muy buen encierro de la ganadería queretana de Jaral de Peñas, los también queretanos Octavio García “El Payo” y Diego San Román compartieron el triunfo y la puerta grande al término de la segunda corrida de la temporada en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” la noche del pasado viernes y donde el primer espada, el español Daniel Luque, dejó ver su torería y sentimiento, que lamentablemente no pudo rubricar con el acero.

Frente al abreplaza de nombre Basalto de 495, el diestro español Daniel Luque se dejó ver al inicio de su faena de muleta reservado ante el peligro del viento que en ráfagas le ondeaba el engaño; sin embargo, en base a su técnica, distancia, altura y colocación, logró hilvanar muy bellos muletazos en una faena aseada que no pudo rubricar. Con su segundo de nombre “Tío Memo”, de 478 kilos, el diestro se prodigó en una faena emotiva que caló en el entusiasmo del respetable, que le coreó los erguidos muletazos de gran calidad artística, despaciosidad y temple con sello sevillano que lamentablemente fueron borrados luego del tercer intento con el acero, escuchando un aviso de la autoridad, pero también palmas del respetable.

Por su parte, Octavio García “El Payo”, con el segundo de la tarde y primero de su lote de nombre “Piñón” de 495 kilos, poco pudo hacer ante las adversas condiciones que el de Jaral de Peñas ofreció durante la breve y peligrosa lidia. El diestro escuchó fuertes protestas del respetable ante la falta de efectividad en la suerte suprema. Con su segundo de nombre “Agua Fina” de 490 kilos, el espada queretano, con una gran determinación, se sacó la espina, para acomodarse ante el codicioso ejemplar y realizar una faena emotiva, de gran calidad y exposición que emocionó al graderío que en su toro anterior lo había pitado. Rubrica su faena con una estocada hasta la bola después de su primer pinchazo, cayendo en la cara del toro luego de la ejecución y ser prendido de fea manera. Luego de momentos de angustia, el toro rueda sin puntilla, mientras el diestro maltrecho y con la taleguilla rota, pero visiblemente entregado, emocionado y feliz, recibió las dos orejas de su enemigo con las que dio triunfal vuelta al ruedo junto con el ganadero.

En tanto, su paisano y tercer espada, Diego San Román, se dejó ver ante “Fundidor” de 484 kilos, tercero de la tarde, voluntarioso, valiente, artista, entregado y dispuesto al iniciar su faena de rodillas y en los medios con un cambiado por la espalda ante la pujante y emotiva embestida del de Jaral que se comía el engaño con mucha codicia. Luego de una faena que fue armando poco a poco ante unas descompuestas embestidas, el diestro se hizo del toro y del público, que elevó su entusiasmo con la temeraria labor y aguante del queretano. Pincha antes de dejar el acero en su sitio para recibir una oreja.

Frente al cierra plaza de nombre “Chipinque” de 508 kilos, el espada repitió la dosis de adrenalina pura en una emocionante faena por ambos lados, tanto de pie como de rodillas, exponiéndose con gran sentido de la distancia y el temple, durante el trazo de cada uno de sus cadenciosos muletazos que fueron fuertemente coreados por el respetable, que se rindió a sus pies luego de coronar su labor con una certera estocada en todo lo alto y recibir dos bien merecidas orejas.

Al final, los diestros queretanos, Octavio García “El Payo” y Diego San Román, fueron sacados a hombros por la puerta grande ante la algarabía y emoción de los asistentes que disfrutaron de una inolvidable tarde de toros.

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