Broncos vencen a Bills 33-30 y avanzan a Final Conferencia

McMillian le arrebató el balón a Brandin Cooks en la línea de 20 yardas de los Broncos cuando un gol de campo habría ganado el juego para Buffalo

Ja'Quan McMillian interceptó el sábado un pase profundo de Josh Allen en tiempo extra, y Bo Nix llevó a los Broncos a la posición para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que envió a Denver al juego de campeonato de la AFC con una victoria de 33-30 sobre los Bills de Buffalo.

La intercepción de McMillian fue la quinta recuperación de balón de Denver en el juego; los Broncos entraron a los playoffs con un diferencial de pérdidas de balón de menos tres. 

McMillian le arrebató el balón a Brandin Cooks en la línea de 20 yardas de los Broncos cuando un gol de campo habría ganado el juego para Buffalo.

Los Broncos (15-3) se enfrentarán a Nueva Inglaterra o Houston por el título de la AFC el próximo domingo en el Empower Field en Mile High, donde el equipo de Denver, que ocupa el primer lugar, ha ganado 14 de sus últimos 15 juegos.

El entrenador de los Broncos, Sean Payton, lamentó la ofensiva intermitente de Denver y el desempeño de uno de cuatro en la zona roja.

Los Bills (13-6) fueron penalizados por interferencia de pase dos veces en la última serie ofensiva de Denver.


