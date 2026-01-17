Podcast
Internacional

Fuerzas especiales de EUA abaten a líder de Al Qaeda

Este operativo forma parte de una campaña contra remanentes del Estado Islámico que buscan reorganizarse tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad,

  • 17
  • Enero
    2026

Estados Unidos llevó a cabo un tercer ataque en territorio sirio que culminó con la muerte de un alto mando vinculado a Al Qaeda.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el objetivo abatido mantenía una relación directa con el integrante del Estado Islámico responsable de la emboscada ocurrida el mes pasado, en la que murieron dos soldados de EE. UU. y un intérprete civil estadounidense.

Confirman fallecimiento del lider de Al Qaeda

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el ataque, ejecutado el viernes en el noroeste de Siria, terminó con la vida de Bilal Hasan al-Jasim, a quien describió como “un líder terrorista veterano, involucrado en la planificación de atentados y directamente relacionado” con el ataque del 13 de diciembre.

Pierden la vida al defender Estados Unidos

 En ese hecho perdieron la vida el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y el intérprete civil Ayad Mansoor Sakat.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, aseguró que esta acción envía un mensaje claro.

“Eliminar a un terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra firme determinación de perseguir a quienes atacan a nuestras fuerzas”, declaró.

“No existe refugio seguro para quienes ejecutan, planean o incitan ataques contra ciudadanos y militares estadounidenses. Los encontraremos”.

Refuerzos sobre ataques al estado islámico

Este operativo forma parte de una campaña más amplia de Estados Unidos contra remanentes del Estado Islámico que buscan reorganizarse tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad, ocurrida hace un año.

Por su parte, el presidente Donald Trump subrayó que Siria colabora activamente con las tropas estadounidenses, mientras Washington refuerza su coordinación con las fuerzas de seguridad locales dentro de la coalición internacional contra el grupo extremista. En ese contexto, señaló que el presidente sirio Ahmad al-Sharaa se mostró “profundamente indignado y perturbado” por el ataque contra las fuerzas estadounidenses.

CENTCOM también detalló que la operación, denominada “Hawkeye Strike”, ha permitido que Estados Unidos, junto a aliados como Jordania y Siria, ataque más de 100 objetivos relacionados con infraestructura y arsenales del Estado Islámico.


