Derrota ante Pumas reaviva rumores de salida de Brunetta

Después de que Tigres perdiera ante Pumas en el Estadio Universitario, la institución está viviendo un momento de tensión.

Y es que esta derrota caló en el club, pues representa un resultado que no se daba desde hace 12 años.

Al ambiente tras la derrota se le unió un rumor sobre la posible salida de una de las estrellas "felinas", Juan Brunetta.

Este rumor no es nuevo, pues en días recientes se decía que Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, tenía en la mira al argentino; sin embargo, ahora, tras la derrota ante Pumas, Brunetta ocultó todas las publicaciones relacionadas con Tigres en su cuenta de Instagram, lo que reavivó los rumores sobre su posible salida.

Esta acción no es nueva por parte del mediocampista, pues tras la final ante Toluca, Brunetta hizo lo mismo, incluyendo la descripción de su perfil.

Hasta el momento, el único contenido visible en su perfil que guarda relación con los felinos es una publicación con varias fotos del 30 de diciembre de 2024, en la que aparecen imágenes con algunos premios individuales, un par de fotos con el uniforme de Tigres y otras más junto a Sergio Busquets y Jordi Alba durante el All Star Game entre la Liga MX y la MLS.

Tras darse a conocer esta noticia, algunos aficionados reaccionaron molestos, pues consideran que esto es una mala actitud del jugador en medio de un momento complicado para el club.

Para varios aficionados, el gesto en redes sociales refleja desconexión con el entorno y con el momento que atraviesa el equipo, justo cuando Tigres necesita unidad tras la derrota y el golpe anímico que significó perder en casa ante Pumas.

Por el momento, ni el club ni el futbolista se han pronunciado al respecto.

Tigres recibirá a Toluca en la "revancha" de la final del Apertura 2025 este sábado a las 19:00 horas.

