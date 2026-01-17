Podcast
Deportes

México se impuso a las leyendas internacionales en el 'Gigante'

Luego de un empate global en el tiempo regular, el equipo nacional se impuso en penales, donde Moisés Muñoz se lució con penales atajados

  17
  Enero
    2026

En una noche de nostalgia y espectáculo, el equipo de Leyendas México se impuso este sábado a las Leyendas de la FIFA en el Estadio BBVA. Tras un vibrante empate 5-5 en el tiempo reglamentario, el conjunto azteca selló la victoria desde los once pasos con un marcador de 3-2.

El encuentro, disputado en una cancha de dimensiones reducidas y con un formato de 9 contra 9, formó parte de la promoción rumbo a la Copa del Mundo de 2026, de la cual la capital regiomontana será sede de cuatro compromisos.

Una lluvia de goles

El partido comenzó con un ritmo intenso. Francisco Palencia abrió el marcador apenas al minuto 7, pero la respuesta internacional no tardó. De la mano del histórico Xavi Hernández, quien firmó una jugada de fantasía, y un cabezazo de Alessandro Del Piero, los visitantes dieron la vuelta al marcador. Antes del descanso, el "Matador" Luis Hernández igualó las cifras con un disparo raso.

En el complemento, la dinámica de "toma y daca" continuó, pues por México anotaron Aldo de Nigris y Miguel Layún; mientras que del lado internacional, Cafú brilló con un doblete y Patrick Kluivert aportó a la causa.

Cuando parecía que las Leyendas de la FIFA se llevarían el triunfo con un 4-5, Marco Fabián apareció en el último minuto para cobrar magistralmente un tiro libre que mandó el juego a la definición por penales.

Gran duelo de entrenadores en el evento

Por el lado de las leyendas de México fueron dirigidos por Victor Manuel Vucetich y Ricardo 'Tuca' Ferreti, ambos entrenadores tienen un gran historial dentro del futbol mexicano por la cantidad de titulos que han obtenido a lo largo de su carrera como estrategas, sumando 18 campeonatos oficiales entre ambos con diferentes equipos de México como Pumas, Monterrey, Tigres, León entre otros.

Además, ambos entrenadores fueron parte de la selección mexicana como los máximos líderes del cuerpo técnico.

Por el otro lado el timonel que dirigió al conjunto de leyendas de FIFA fue el entrenador italiano Fabio Capello, entrenador cuya experiencia fue forjada en la mayor parte desde el viejo continente aunque también ha sido timonel en otros países alrededor del mundo fuera de Europa como China.

El entrenador italiano suma un total de 13 títulos obtenidos como entrenador de los cuales incluyen 1 Champions League, 5 Ligas de Italia, 4 Supercopas de Italia, 2 Ligas de España y 1 Supercopa de UEFA.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 11.51.39 PM (1).jpeg

Un desfile de estrellas

El terreno de juego reunió a figuras que marcaron época. Por la FIFA destacaron los campeones del mundo Carles Puyol, Sergio Busquets y Xavi, mientras que en la portería mexicana desfilaron Óscar "Conejo" Pérez y Moisés Muñoz, quienes enfrentaron los embates del legendario René Higuita.

 

En la tanda decisiva, la puntería mexicana fue superior:

  • Anotaron por México: Luis Hernández, Andrés Guardado y Marco Fabián.
  • Anotaron por FIFA: Sergio Busquets y Alessandro Del Piero.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 11.51.46 PM.jpeg

 

WhatsApp Image 2026-01-17 at 11.52.07 PM.jpeg


