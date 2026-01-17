Podcast
Nacional

Detienen a siete integrantes del CJNG en Michoacán

Para prevenir una respuesta, la Semar desplegó un helicóptero y dos vehículos tácticos blindados que patrullaron la zona mientras se realizaban las detenciones

En un despliegue operativo coordinado por aire y tierra, fuerzas federales y estatales lograron la captura de siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Tierra Caliente.

La intervención, marcada por el uso de unidades blindadas y apoyo aéreo, derivó en enfrentamientos civiles y el uso de gas lacrimógeno para contener protestas fuera del cuartel local.

El Operativo: Cateos Simultáneos

La Guardia Civil de Michoacán informó que la operación se llevó a cabo el pasado viernes en diversos poblados del municipio de Huetamo, colindante con el estado de Guerrero. En una acción conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía del Estado y la Guardia Civil, se cumplimentaron órdenes de cateo en seis viviendas identificadas como centros de operación criminal.

Para prevenir una respuesta armada, la Semar desplegó un helicóptero y dos vehículos tácticos blindados que patrullaron la zona mientras se realizaban las detenciones.

Saldo de las Detenciones y Decomisos

Como resultado de la incursión, fueron aprehendidas tres mujeres y cuatro hombres. Las autoridades reportaron el aseguramiento de un importante arsenal y sustancias ilícitas:

  • Armamento: 8 armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles y equipo táctico.
  • Narcóticos: 83 cajas, 26 bolsas y un costal de marihuana; además de 24 bolsas con metanfetamina.
  • Bienes: 4 vehículos y 5 animales en cautiverio.

Tensiones y Choques con Civiles

Tras el traslado de los sospechosos al cuartel de la Guardia Civil en Huetamo, un grupo de familiares inició una protesta en las inmediaciones. Ante el riesgo de que la manifestación escalara y afectara la operación del servicio de emergencias 911, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

Paramédicos locales atendieron a cuatro personas por intoxicación, destacando el caso de una mujer embarazada que debió ser trasladada de urgencia a un hospital regional para su valoración.

Contexto: La Célula de "El Jardinero"

Información de la Fiscalía apunta a que esta célula delictiva responde directamente a Audías Flores Silva, alias "El Jardinero". Este individuo es señalado como uno de los lugartenientes más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y es considerado por agencias internacionales como su posible sucesor al mando del CJNG.

Cabe destacar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Flores Silva.

Huetamo se mantiene como una zona crítica de disputa territorial, donde convergen intereses del CJNG, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y facciones del Cártel de Sinaloa.


