Cancela LaLiga partido Barcelona vs Villarreal en Miami

La Liga española canceló los planes para que el Barcelona juegue un partido de temporada regular contra el Villarreal en Miami en diciembre.

Según La Liga, la decisión se tomó “debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

El torneo español finalmente había logrado obtener la aprobación de entes rectores del fútbol como la UEFA y la federación española para organizar su primer partido de temporada regular en el extranjero. Sin embargo, la oposición de jugadores, algunos clubes como el Real Madrid y grupos de aficionados cobró fuerza recientemente en España.

Las críticas surgieron del propio Barcelona, cuyo técnico Hansi Flick y el centrocampista argumentaron que el partido en Miami añadía un viaje extra innecesario a su ya apretado calendario. Xabi Alonso, técnico del Madrid, afirmó que el plan adulteraba la competición al restarle un partido de visitante al Barça.

🚨 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

El partido se iba a disputar el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de los Dolphins de Miami de la NFL.

Organizar el partido en el extranjero ha sido durante mucho tiempo parte del objetivo de La Liga de promover su marca en otros países. Para ayudar a lograr el objetivo, hace unos años firmó una asociación a largo plazo con Relevent Sports, promotora de eventos deportivos y entretenimiento que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el estadio Hard Rock, los Dolphins, el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

“La Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, indicó la liga en un comunicado. “La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

Comentarios