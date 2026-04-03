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Escena

Pedro Pascal graba película “De Noche” en CDMX

La producción ha utilizado diversas locaciones en la capital mexicana, lo que ha convertido a la ciudad en un punto clave para el desarrollo de la historia

  • 03
  • Abril
    2026

Pedro Pascal fue captado recientemente en calles de la Ciudad de México mientras realizaba grabaciones de su nueva película titulada “De Noche”.

Grabaciones en el Centro Histórico de CDMX

Las imágenes comenzaron a circular el 3 de abril de 2026, fecha en la que el actor fue visto en locaciones del Centro Histórico, generando gran expectativa entre fans y curiosos que se acercaron al set.

De acuerdo con reportes, el proyecto es un drama ambientado en la década de 1930 que narra una historia de amor entre dos hombres que huyen de la persecución en Estados Unidos y encuentran refugio en México.

La producción ha utilizado diversas locaciones en la capital mexicana, lo que ha convertido a la ciudad en un punto clave para el desarrollo de la historia y ha permitido que el actor interactúe de cerca con el público local.

Expectativa por la presencia del actor

La presencia de Pedro Pascal no ha pasado desapercibida, ya que además de ser uno de los actores más populares del momento, ha expresado en distintas ocasiones su cariño por México, país que considera uno de sus favoritos.

Proyecto que impulsa su carrera internacional

Con “De Noche”, el actor continúa consolidando su carrera internacional, ahora con un proyecto que también resalta la relevancia de México como escenario cinematográfico de gran nivel.


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