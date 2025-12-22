Podcast
Deportes

Publica FIFA último ranking del año. ¿En qué lugar quedó México?

La Selección Mexicana terminó el año en la posición 15 del ranking FIFA. España se mantiene como líder mundial, mientras el Tri sigue dentro del top 20

  • 22
  • Diciembre
    2025

La FIFA publicó su ranking mundial masculino de diciembre de 2025, el último del año, y la Selección Mexicana se ubicó en la posición 15, consolidándose dentro del grupo de las 20 mejores selecciones del planeta de cara al ciclo rumbo al Mundial de 2026.

México cerró el año con 1675.75 puntos, quedando por debajo de Estados Unidos y apenas detrás de Uruguay, en una clasificación que no presentó cambios en los primeros lugares, pero sí confirmó el panorama competitivo internacional.

España manda en el futbol mundial

El primer sitio del ranking lo ocupa España, dirigida por Luis de la Fuente, con 1877.18 puntos, seguida muy de cerca por Argentina (1873.33) y Francia (1870), que completan el podio mundial.

El dominio español llega en un momento clave, luego de confirmarse que la Finalissima entre España y Argentina se disputará el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail, en Qatar, un duelo que enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica.

Top 10 sin movimientos

El top 10 del ranking FIFA se mantuvo sin modificaciones en esta edición. Después de España, Argentina y Francia, aparecen Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, selecciones que cerraron el año con estabilidad en sus posiciones.

Muy cerca del grupo privilegiado quedó Marruecos, que terminó en el sitio 11, a menos de un punto de ingresar al top 10, impulsado por su desempeño en la Copa Árabe disputada en Qatar.

Movimientos fuera de los reflectores

Por otra parte, los cambios más notorios del ranking se dieron fuera de los primeros lugares. Jordania subió dos posiciones tras ser finalista de la Copa Árabe, mientras Vietnam y Singapur fueron los países con mayores ascensos en esta edición.

 

 

 


