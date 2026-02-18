‘Cantan’ los Gallos del CEU en el famoso ‘Gallinero’

Faltando dos minutos para el final de la primera mitad, los Gallos del Centro de Estudios Universitarios (CEU) encontraron la fórmula para frenar a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y encaminarse a un triunfo de 91-79, en duelo correspondiente a la División I de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

Durante los primeros 20 minutos, el encuentro fue parejo, con ligeras ventajas alternadas. En el arranque, los visitantes tomaron distancia de 11-12 en los primeros cinco minutos, pero al cumplirse la primera mitad del cuarto inicial, los Gallos reaccionaron para colocarse arriba 21-19.

El segundo cuarto mantuvo la misma tónica. El CEU logró ventaja de 34-31 en los primeros cinco minutos, aunque el marcador volvió a igualarse a 42 puntos cuando restaban dos minutos por jugarse antes del descanso.

Fue entonces cuando los locales ajustaron en defensa y frenaron la ofensiva poblana, cerrando la primera mitad con parcial favorable para irse al descanso 49-42.

El CEU inició con Héctor Sandoval, Luis Gonzáles, Carlos Aquino, Gustavo Reepem y Juan Lewis, bajo la dirección del coach Héctor Santos, quien recibió una falta técnica tras reiteradas reclamaciones al cuerpo arbitral.

Por los Aztecas abrieron Ángel Escárcega, Mario Ramírez, Talel González, Johan Galeana y Reggie González, dirigidos por la coach Angélica García.

En el plano individual, Diego Serrano encabezó la ofensiva de los Gallos con 20 puntos, seguido por Juan Lewis con 16, aunque este último abandonó la duela tras acumular cinco faltas. Por los Aztecas, Johan Galeana fue el máximo anotador del partido con 25 unidades, mientras que Ángel Escárcega aportó 17.

La diferencia también se marcó desde la banca: los jugadores de relevo del CEU sumaron 28 puntos, contra 15 de los suplentes poblanos.

Al arranque del último cuarto, el marcador favorecía 89-66 a los Gallos, que administraron la ventaja pese a algunos intentos precipitados de larga distancia sin presencia bajo el tablero para el rebote.

En los últimos tres minutos, el CEU se fue en blanco; sin embargo, la ventaja construida fue suficiente para asegurar el triunfo por 91-79.

El encuentro fue el viernes pasado en el gimnasio Omar Sandoval, casa de los Gallos.

Entérate

Estos son los marcadores que se presentaron cuarto por cuarto:

Primer cuarto

CEU 11

UDLAP 12

Segundo cuarto

CEU 49

UDLAP 42

Tercer cuarto

CEU 81

UDLAP 58

Cuarto cuarto

CEU 91

UDLAP 79

Comentarios