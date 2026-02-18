Tyreek Hill sacude el mercado: de Miami al radar de media NFL

El inicio de la temporada baja de la NFL ya tiene protagonista, y no es otro que Tyreek Hill. El explosivo receptor, recientemente desligado de los Miami Dolphins, se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado, con varios equipos atentos a su situación y dispuestos a pagar un alto precio por su talento.

Su salida no solo responde a una reconfiguración salarial —que le permitirá a Miami liberar cerca de 22.8 millones de dólares en el tope—, sino también a un escenario que se venía anticipando incluso antes de su última temporada, marcada por una grave lesión.

Una lesión que cambió el panorama

Hill vio interrumpida su campaña 2025 tras sufrir en la semana 4 una dislocación de rodilla acompañada de un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA). Aun así, su valor en el mercado no ha disminuido de forma significativa, en parte porque se trata de uno de los receptores más determinantes de la última década.

Ocho veces seleccionado al Pro Bowl y próximo a cumplir 32 años, el velocista conocido como “Cheetah” llega por primera vez a la agencia libre sin restricciones, en un contexto favorable: la generación de receptores disponibles este año carece de figuras con su experiencia y capacidad de impacto inmediato.

Equipos en la puja

Varias franquicias ya analizan la posibilidad de incorporarlo. Entre las más mencionadas aparecen los Baltimore Ravens, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, New England Patriots y San Francisco 49ers.

Bills y Ravens destacan como destinos lógicos por su necesidad urgente de un receptor capaz de cambiar partidos.

¿Reencuentro en Kansas City?

En el terreno de las especulaciones, un regreso a Kansas City asoma como uno de los escenarios más atractivos. Hill brilló ahí durante seis temporadas, en las que acumuló 6,630 yardas y 62 touchdowns, además de formar una de las duplas más explosivas de la liga.

Sin embargo, el obstáculo es financiero: los Chiefs se encuentran entre los equipos con menor margen en el tope salarial, lo que podría complicar la operación.

Un receptor de élite

Más allá de su futuro inmediato, el legado reciente de Hill respalda su estatus. Su velocidad élite y su capacidad para generar jugadas largas lo mantienen como uno de los jugadores más peligrosos del campo.

Logros clave Campeón del Super Bowl LIV ✔ Selecciones al Pro Bowl 8 Temporadas de más de 1,000 yardas Múltiples Impacto en yardas después de la recepción Referente de la liga

