Ángel Correa, máximo romperredes de los Tigres de Pizarro

Tal vez el gol que anotó Ángel Correa, el domingo pasado ante Cruz Azul, no ayudó para darle uno o tres puntos a Tigres, pero sí sirvió para confirmar que el delantero argentino es el máximo romperredes de los felinos… en la era del director técnico Guido Pizarro.

“La U” perdió 2-1 ante La Máquina en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la Fecha 6 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero el delantero argentino llegó a 18 dianas con los auriazules, las mismas que ha marcado en encuentros oficiales de la Primera División del futbol mexicano (en fase regular y Liguilla), así como en Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

En la etapa como estratega del famoso “Conde”, en el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ningún otro elemento supera a “Angelito” en el tema de “pepinillos” anotados.

Los de la UANL, con Pizarro en el banquillo, han clavado 85 tantos (al considerar todas las competencias oficiales)… y 18 son de Correa, que representan el 21% del total de goles.

Entérate

Ellos son los jugadores que han anotado gol con Tigres en la era del director técnico argentino Guido Pizarro, en los juegos oficiales de Liga MX (fase regular y Liguilla), Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup:

Ángel Correa: 18 goles Juan Brunetta: 14 goles Nicolás Ibáñez*: 10 goles Diego Lainez: 8 goles Ozziel Herrera: 7 goles Marcelo Flores: 4 goles Fernando Gorriarán: 3 goles Diego “Chicha” Sánchez: 2 goles Joaquim Pereira: 2 goles Edgar “Gacelo” López: 2 goles Rodrigo Aguirre: 2 goles André-Pierre Gignac: 2 goles Sebastián Córdova*: 1 gol Marco Farfán: 1 gol Juan Pablo Vigón: 1 gol Uriel Antuna*: 1 gol Rómulo Zwarg: 1 gol Juan Sánchez Purata: 1 gol Autogoles: 5 goles

TOTAL: 85 goles

*Ya no están en Tigres.

