Whats_App_Image_2026_02_18_at_12_44_43_AM_61c60b9155
Deportes

Ángel Correa, máximo romperredes de los Tigres de Pizarro

Con el gol ante Cruz Azul, el argentino llegó a 18 dianas con ‘La U’, al tomar en cuenta duelos de Liga MX, Concachampions y Leagues Cup

  • 18
  • Febrero
    2026

Tal vez el gol que anotó Ángel Correa, el domingo pasado ante Cruz Azul, no ayudó para darle uno o tres puntos a Tigres, pero sí sirvió para confirmar que el delantero argentino es el máximo romperredes de los felinos… en la era del director técnico Guido Pizarro.

“La U” perdió 2-1 ante La Máquina en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la Fecha 6 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero el delantero argentino llegó a 18 dianas con los auriazules, las mismas que ha marcado en encuentros oficiales de la Primera División del futbol mexicano (en fase regular y Liguilla), así como en Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

En la etapa como estratega del famoso “Conde”, en el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ningún otro elemento supera a “Angelito” en el tema de “pepinillos” anotados.

Los de la UANL, con Pizarro en el banquillo, han clavado 85 tantos (al considerar todas las competencias oficiales)… y 18 son de Correa, que representan el 21% del total de goles.

Entérate

Ellos son los jugadores que han anotado gol con Tigres en la era del director técnico argentino Guido Pizarro, en los juegos oficiales de Liga MX (fase regular y Liguilla), Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup:

  1. Ángel Correa: 18 goles
  2. Juan Brunetta: 14 goles
  3. Nicolás Ibáñez*: 10 goles
  4. Diego Lainez: 8 goles
  5. Ozziel Herrera: 7 goles
  6. Marcelo Flores: 4 goles
  7. Fernando Gorriarán: 3 goles
  8. Diego “Chicha” Sánchez: 2 goles
  9. Joaquim Pereira: 2 goles
  10. Edgar “Gacelo” López: 2 goles
  11. Rodrigo Aguirre: 2 goles
  12. André-Pierre Gignac: 2 goles
  13. Sebastián Córdova*: 1 gol
  14. Marco Farfán: 1 gol
  15. Juan Pablo Vigón: 1 gol
  16. Uriel Antuna*: 1 gol
  17. Rómulo Zwarg: 1 gol
  18. Juan Sánchez Purata: 1 gol
  19. Autogoles: 5 goles

TOTAL: 85 goles

*Ya no están en Tigres.


