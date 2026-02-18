Aprueba Senado monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Senado de la República aprobó por unanimidad la emisión de tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

El dictamen recibió 94 votos a favor y establece la creación de una moneda de oro puro con valor nominal de $25 pesos, una de plata pura de $10 pesos y una bimetálica de $20 pesos.

Banxico tendrá derechos sobre los diseños

El documento aprobado señala que el Banco de México será el titular de los derechos patrimoniales de autor y de cualquier figura de propiedad industrial derivada del diseño y acuñación de las piezas.

En el anverso, las tres monedas llevarán el Escudo Nacional en relieve con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El reverso será definido por el Banco de México, pero deberá aludir al Mundial 2026.

📌 México será el primer país en ser anfitrión por tercera ocasión de la Copa Mundial de la FIFA. En el marco de este importante evento, el Senado aprobó la creación de tres monedas conmemorativas que serán un recuerdo de esta justa deportiva.



México, ante una nueva vitrina global

Durante la discusión, el senador Homero Davis Castro destacó que la medida combina identidad nacional y proyección internacional, al recordar que México fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, y ahora volverá a colocarse en el escaparate global.

Subrayó que el dictamen se apega a la Ley Monetaria y no representa riesgos para la estabilidad económica ni presiones adicionales al gasto público.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que estas monedas simbolizan memoria e identidad, al tratarse de un evento que trasciende lo deportivo.

Más que colección: impacto económico y cultural

Por su parte, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que las monedas no sólo serán piezas de colección, sino un instrumento que puede detonar actividad económica y reforzar el sentido de pertenencia.

