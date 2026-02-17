¡Al quirófano! Katty Martínez sufre rotura de ligamento cruzado

Lo que parecía una noche relativamente buena en la visita de Rayadas al América, se convirtió en una pesadilla, pues en este encuentro, Katty Martínez, delantera albiazul, sufrió de rotura de ligamento cruzado.

Esta dura lesión fue confirmada por el propio club, que anunció que la jugadora pasará por el quirófano y llevará a cabo una larga rehabilitación, la cual podría extenderse por ocho meses o incluso un año.

Todo ocurrió cuando la dorsal 26 del Monterrey despejó un balón en su área y, al momento de apoyar nuevamente la pierna derecha, puso mal el pie, lo que le dobló la rodilla hacia fuera, provocando así la rotura.

Katty Martínez se rompió el ligamento de la rodilla derecha al despejar un balón cuando defendía en su área. Aproximadamente 7 a 8 meses para regresar a competencia. Deseando pronta recuperación a la jugadora ❤️‍🩹



'Se viene la mejor Katty Killer'

Horas después de que se difundió la noticia, Martínez Abad escribió un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de la afición y compañeras.

Además, dijo que tomó la noticia de la mejor manera posible y sentenció que está tranquila para llevar el proceso de recuperación, para ver su mejor versión en el futuro.

"Con un nudo en la garganta, con los ojos llenos de lágrimas y con una mezcla de sentimientos en mi corazón, hoy más que nunca me aferro a creer que todo pasa por y para algo, y que los tiempos de Dios son perfectos, siempre. Hoy elijo abrazar el proceso de reconstruirme y confio que volveré mucho más fuerte que nunca. Estén tranquilos como yo de que trabajaré más que nunca y que se viene la mejor 'Katty Killer' que han visto", escribió en sus redes socales.

¿Pesará la baja de Katty?

Pese a que cuenta con un nombre muy importante en la Liga MX Femenil, donde ya marcó 156 goles, la realidad es que la "Killer" ya no era tan determinante como en sus mejores años; además, su entrenadora, Amandine Miquel, cuenta con muchas variantes al frente.

En sueño con altibajos

Aunque la mexicana se volvió figura con Tigres Femenil, siempre fue aficionada del Monterrey, por lo que cuando fichó por el club, calificó su llegada como "un sueño hecho realidad".

En su primer torneo, el equipo llegó a la Final, la cual le ganó a su acérrimo rival en la tanda de penales y Katty fue pieza clave, pues empató la serie al último segundo gracias a un gol de ella.

Desde su llegada a Rayadas, Katty jugó 52 partidos, en los cuales hizo apenas ocho goles. Sorprendentemente, su mejor cuota ha sido de dos tantos por semestre, lejos de los 18 que anotó en su mejor semestre como profesional.

