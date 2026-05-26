Santi Gimenez, Johan Vásquez y Obed Vargas se integran al Tri

Santiago Gimenez y Obed Vargas se integraron este martes a la concentración del equipo nacional, mientras que Johan Vásquez reportará un día después para completar el grupo dirigido por Javier Aguirre.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó mediante un comunicado la llegada de los futbolistas que militan en Europa, quienes se integrarán a los últimos trabajos previos al arranque del Mundial.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Santiago Gimenez, del AC Milan, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid, se integran el día de hoy a la concentración de la Selección Nacional de México”, informó el organismo.

Además, precisó que Johan Vásquez, defensor del Genoa, se unirá al plantel el miércoles 27 de mayo.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/K3pCmxb1Jz — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 26, 2026

El equipo nacional encara la recta definitiva rumbo a su debut mundialista. México viene de vencer 2-0 a Ghana el pasado 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc y aún disputará dos encuentros amistosos antes de iniciar oficialmente su participación en la Copa del Mundo.

El próximo compromiso será el 30 de mayo frente a Australia en el Rose Bowl de California. Posteriormente, el conjunto mexicano enfrentará a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez, en Toluca.

Estos partidos serán clave para que Javier Aguirre defina los últimos ajustes tácticos y seleccione a los futbolistas que integrarán la convocatoria definitiva, la cual será anunciada el próximo 1 de junio.

Jesús Alejandro Gómez levanta la mano

Mientras continúan las incorporaciones al plantel, uno de los nombres que comenzó a ganar fuerza dentro de la concentración es el de Jesús Alejandro Gómez, defensa de Xolos de Tijuana.

Aunque inicialmente fue considerado únicamente como sparring, el zaguero habría dejado buenas sensaciones al cuerpo técnico gracias a su desempeño en los entrenamientos y partidos de preparación.

El futbolista destaca por su perfil zurdo y por su capacidad para salir jugando desde el fondo, características que lo convierten en una alternativa natural para cubrir una eventual ausencia de Johan Vásquez.

Cabe señalar que la Selección Mexicana formará parte del Grupo A de la Copa del Mundo junto a Sudáfrica, República de Corea y República Checa.

El debut del equipo dirigido por Javier Aguirre será el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Posteriormente, el Tricolor enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24 de junio ante República Checa nuevamente en la capital del país.

Calendario de México en el Mundial 2026

11 de junio | México vs Sudáfrica | Estadio Ciudad de México

18 de junio | México vs República de Corea | Estadio Guadalajara

24 de junio | República Checa vs México | Estadio Ciudad de México

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