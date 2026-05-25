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Deportes

México albergará siete campamentos base en la Copa Mundial 2026

La FMF detalló que la Selección Mexicana trabajará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México durante la justa mundialista.

  • 25
  • Mayo
    2026

La FIFA confirmó que México será sede de siete campamentos base durante la Copa Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los países con mayor presencia logística para las selecciones nacionales que participarán en el torneo.

De acuerdo con un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), además de las ciudades mundialistas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también fueron elegidas Cancún, Pachuca y Tijuana para albergar las concentraciones y entrenamientos de distintas selecciones.

Selecciones ya tienen definidos sus centros de entrenamiento

La FMF detalló que la Selección Mexicana trabajará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México durante la justa mundialista.

Entre las selecciones internacionales que ya definieron sede destaca Sudáfrica, que eligió la Universidad del Futbol en Pachuca, mientras que Uruguay entrenará en el Mayakoba Training Centre de Cancún.

Por su parte, Irán utilizará el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana y Túnez hará lo propio en Monterrey dentro del Rayados Training Centre.

Guadalajara recibirá a dos selecciones nacionales

La ciudad de Guadalajara será una de las que tendrá mayor actividad, ya que albergará a dos representativos nacionales durante la Copa Mundial 2026.

Colombia realizará su concentración en la Academia Atlas FC, mientras que Corea del Sur entrenará en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

FIFA reconoce infraestructura deportiva de México

La Federación Mexicana de Futbol destacó que la designación de estos campamentos refleja el nivel de la infraestructura deportiva que existe en el país.

La mayoría de los centros elegidos pertenecen a clubes mexicanos, con excepción de Cancún, situación que, según la FMF, confirma la capacidad organizativa y deportiva de México rumbo a la Copa Mundial 2026.

Con la elección de siete campamentos base, México fortalecerá su participación dentro del Mundial que organizará junto con Estados Unidos y Canadá, no solo como sede de partidos, sino también como punto estratégico para la preparación de selecciones internacionales.


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