Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_liguilla_liga_mx_femenil_9b0772c75c
Deportes

Definidos los horarios de la Liguilla de la Liga MX Femenil

La Liguilla en la Liga MX Femenil quedó definida con cruces atractivos entre campeonas, aspirantes y duelos que prometen series cerradas

  • 27
  • Abril
    2026

La Liguilla varonil del Clausura 2026 está lista y también la Liguilla de la rama Femenil.

Y es que este lunes también se definieron los horarios para la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil, en donde los duelos generan grandes expectativas, pues dentro de los partidos hay encuentros entre equipos que ya fueron campeones y otros que buscarán meterse a una semifinal por primera vez en su historia.

Las únicas escuadras que ya se coronaron alguna vez son América y Tigres, quienes terminaron como 1 y 3 respectivamente.

Las "Azulcremas" se medirán a las "Bravas" de Juárez, quienes jugarán su quinta Liguilla seguida y sexta en general en los últimos tres años.

Durante la fase regular, ambos equipos empataron por la mínima en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Por su parte, las "Amazonas", vigentes campeonas, se clasificaron como tercer lugar, por lo que enfrentarán al número seis de la general, Toluca.

Con esta clasificación, "Las Diablas" jugarán su novena Liguilla en la historia y la segunda al hilo.

Hasta ahora, Toluca nunca ha superado la primera ronda, pues en el Clausura 2018 se jugó directo desde semifinales. 

Para este duelo, las universitarias parten como favoritas, pues además de ser las vigentes campeonas y cerrar el Clausura 2026 dentro del "top 3", vencieron 2-1 a Toluca en temporada regular en su visita al Nemesio Diez.

En cuanto a Rayadas de Monterrey, quienes dejaron ir el liderato en la última jornada al perder contra Tigres en el Clásico Regio, se enfrentarán a Cruz Azul.

Por su parte, "La Máquina" superó su récord de puntos del semestre pasado (con 31) y disputará su cuarta Liguilla de la historia, en la cual buscará dar otra sorpresa y al menos alcanzar semifinales.

En temporada regular, las regias se impusieron 2-1 en el "Gigante de Acero".

Por último, la serie que se presenta como la más pareja es la de Pachuca contra Chivas, que dos veces se han enfrentado en una final (Apertura 2017 y Clausura 2022), ambas con triunfo para el "Rebaño".

Ahora protagonizarán unos cuartos de final reñidos, luego de que en fase regular empataron 1-1 en el Estadio Akron.

Así quedaron los horarios

FaseFechaPartidoHora
IdaMiércoles 29 de abril de 2026Cruz Azul vs Rayadas19:00 hrs
IdaMiércoles 29 de abril de 2026FC Juárez vs América21:00 hrs
IdaJueves 30 de abril de 2026Pachuca vs Chivas19:07 hrs
IdaJueves 30 de abril de 2026Tigres vs Toluca21:00 hrs
VueltaSábado 2 de mayoAmérica vs FC Juárez15:55 hrs
VueltaSábado 2 de mayoRayadas vs Cruz Azul18:15 hrs
VueltaDomingo 3 de mayoTigres vs Toluca19:00 hrs
VueltaDomingo 3 de mayoChivas vs Pachuca21:10 hrs

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cruz_azul_millon_dolares_4a62cdf713
Cruz Azul gana US$1 millón como 'Equipo de la Temporada'
EH_COLLAGE_dee59b5db7
Estos son los partidos de los cuartos de final del Clausura 2026
EH_DOS_FOTOS_12_ba53d470b9
Chivas deja ir liderato y se cita con Tigres en Liguilla
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2732_0fd8fd6cef
Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar
IMG_2729_cb50419f40
Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo
d540a640_f69c_4194_9422_646f2697e927_9166417d9a
Gran festejo del Día del Niño en Parras de la Fuente, Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×