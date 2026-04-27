Definidos los horarios de la Liguilla de la Liga MX Femenil

La Liguilla varonil del Clausura 2026 está lista y también la Liguilla de la rama Femenil.

Y es que este lunes también se definieron los horarios para la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil, en donde los duelos generan grandes expectativas, pues dentro de los partidos hay encuentros entre equipos que ya fueron campeones y otros que buscarán meterse a una semifinal por primera vez en su historia.

Las únicas escuadras que ya se coronaron alguna vez son América y Tigres, quienes terminaron como 1 y 3 respectivamente.

Las "Azulcremas" se medirán a las "Bravas" de Juárez, quienes jugarán su quinta Liguilla seguida y sexta en general en los últimos tres años.

Durante la fase regular, ambos equipos empataron por la mínima en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Por su parte, las "Amazonas", vigentes campeonas, se clasificaron como tercer lugar, por lo que enfrentarán al número seis de la general, Toluca.

Con esta clasificación, "Las Diablas" jugarán su novena Liguilla en la historia y la segunda al hilo.

Hasta ahora, Toluca nunca ha superado la primera ronda, pues en el Clausura 2018 se jugó directo desde semifinales.

Para este duelo, las universitarias parten como favoritas, pues además de ser las vigentes campeonas y cerrar el Clausura 2026 dentro del "top 3", vencieron 2-1 a Toluca en temporada regular en su visita al Nemesio Diez.

En cuanto a Rayadas de Monterrey, quienes dejaron ir el liderato en la última jornada al perder contra Tigres en el Clásico Regio, se enfrentarán a Cruz Azul.

Por su parte, "La Máquina" superó su récord de puntos del semestre pasado (con 31) y disputará su cuarta Liguilla de la historia, en la cual buscará dar otra sorpresa y al menos alcanzar semifinales.

En temporada regular, las regias se impusieron 2-1 en el "Gigante de Acero".

Por último, la serie que se presenta como la más pareja es la de Pachuca contra Chivas, que dos veces se han enfrentado en una final (Apertura 2017 y Clausura 2022), ambas con triunfo para el "Rebaño".

Ahora protagonizarán unos cuartos de final reñidos, luego de que en fase regular empataron 1-1 en el Estadio Akron.

Así quedaron los horarios

Fase Fecha Partido Hora Ida Miércoles 29 de abril de 2026 Cruz Azul vs Rayadas 19:00 hrs Ida Miércoles 29 de abril de 2026 FC Juárez vs América 21:00 hrs Ida Jueves 30 de abril de 2026 Pachuca vs Chivas 19:07 hrs Ida Jueves 30 de abril de 2026 Tigres vs Toluca 21:00 hrs Vuelta Sábado 2 de mayo América vs FC Juárez 15:55 hrs Vuelta Sábado 2 de mayo Rayadas vs Cruz Azul 18:15 hrs Vuelta Domingo 3 de mayo Tigres vs Toluca 19:00 hrs Vuelta Domingo 3 de mayo Chivas vs Pachuca 21:10 hrs

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