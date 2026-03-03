Atlético de Madrid avanza a su primera final de Copa en 13 años

El Atlético de Madrid sufrió al máximo contra el FC Barcelona, pero logró avanzar a su primera final de copa después de 13 años.

Y es que, pese a tener una ventaja holgada tras ganar la ida 4-0, este martes en el Camp Nou el Barcelona vendió cara la derrota al vencer a los "colchoneros" 3-0.

Pese al resultado adverso, los rojiblancos sellaron un 4-3 a su favor en el marcador global.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Simeone jugará la final por primera vez desde que conquistó su décimo trofeo de la Copa del Rey en la temporada 2012-13.

La vuelta de la otra semifinal entre la Real Sociedad y su rival vasco Athletic Bilbao será el miércoles. La Real Sociedad ganó 1-0 en el campo del Athletic el mes pasado.

La final se jugará en abril en Sevilla.

Ya en el rectángulo de juego, los dirigidos por Hansi Flick salieron como tromba en su feudo y pegaron primero con el gol de Marc Bernal a los 29 minutos, seguido por el penal convertido por Raphinha en el tiempo añadido de la primera parte. Bernal firmó el tercero a los 72, dejando a los locales a un gol de igualar la eliminatoria.

Los azulgranas siguieron presionando, pero el Atlético resistió.

Durante el encuentro, los catalanes perdieron a Jules Koundé por lesión a los 13 minutos, quien fue reemplazado por Alejandro Balde, quien en la segunda mitad también pidió el cambio.

Robert Lewandowski no fue convocado debido a una lesión.

El Barça buscaba repetir como campeón de Copa tras derrotar al Real Madrid en la final del año pasado.

Actualmente, el Barcelona es líder de LaLiga con una ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid, su escolta inmediata. El siguiente juego para los azulgranas será este sábado ante el Athletic de Bilbao, mientras que la próxima semana visitarán al Newcastle en la ida de los octavos de la Champions League.

