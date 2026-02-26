Podcast
Tamaulipas

Saludo binacional reafirma unidad entre Matamoros y Brownsville

El saludo binacional 2026 estuvo cargado de entusiasmo y emoción, recordó que la relación entre ambas ciudades va más allá de una línea divisoria

  • 26
  • Febrero
    2026

El tradicional saludo binacional entre Matamoros y Brownsville se llevó a cabo como un acto simbólico que reafirma los lazos históricos, comerciales y culturales que unen a ambas comunidades en la frontera noreste de México.

Un encuentro que fortalece la hermandad fronteriza

Entre risas y aplausos, niñas y niños protagonizaron el encuentro, representando la hermandad entre dos naciones y el compromiso compartido de fortalecer la convivencia, el respeto y la cooperación transfronteriza.

La escena, cargada de entusiasmo y emoción, recordó que la relación entre ambas ciudades va más allá de una línea divisoria: es una historia compartida que se construye día a día con gestos de unidad.

Invitadas y representantes del evento

En la ceremonia estuvo presente como huésped distinguida Ninel Conde, mientras que por parte de Matamoros participaron el valor nacional Erika Alcocer y el valor local del municipio Dayane Chrissel, quienes formaron parte de este acto representativo que enaltece la identidad y el orgullo de la región.

Mensaje de paz y esperanza

Tras el saludo realizado por los menores, se efectuó el emotivo lanzamiento de palomas mensajeras, portadoras de un mensaje de paz y esperanza dirigido a las comunidades de ambos lados de la frontera.

El gesto simbólico cerró la jornada con una imagen significativa: dos ciudades unidas por la historia, la cultura y el deseo común de mantener viva una relación de respeto y colaboración.


