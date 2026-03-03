Esta es la trayectoria de Nico Sánchez como entrenador

Nicolás Sánchez fue anunciado como nuevo entrenador del Monterrey, un puesto que no le es tan desconocido, pues su única experiencia como principal fue justamente con una de las divisiones inferiores del club.

Recordemos que el central argentino comandó durante un tiempo a Raya2 Expansión, equipo que compitió en la segunda categoría del fútbol mexicano durante dos años, buscando darle fogueo a algunos de los juveniles albiazules más interesantes.

Justamente, Nico estuvo al frente del equipo en su último año, en el que tuvo resultados más o menos buenos, considerando que al equipo no se le realizaban fichajes estelares para la categoría.

Así le fue a Nico Sánchez en Raya2

Durante los dos torneos que estuvo con el equipo, el primero fue más que nada de adaptación para él, pues esta fue su primera experiencia en el banquillo, la cual tomó al poco tiempo de retirarse como jugador.

Su camino comenzó con un torneo de 18 puntos en el Apertura 2022, que lo dejaron fuera de los puestos de Liguilla. Curiosamente, su inicio fue con tres triunfos seguidos, luego cuatro empates al hilo y después perdió seis partidos consecutivos.

Para el segundo torneo, el Clausura 2023, el equipo se vio mejor y más adaptado a su idea futbolística, lo que se tradujo en resultados históricos para la institución.

Ese último semestre de vida de Raya2, el equipo hizo 24 puntos, con lo que avanzó a Repechaje, fruto de 6 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. En Repesca venció a Alebrijes de Oaxaca, pero en Liguilla se topó con pared, pues fue eliminado por Atlante en Cuartos de Final, primera y única Fase Final del equipo.

En total, el argentino comandó 37 partidos, en los cuales logró 11 triunfos, 13 empates y 13 derrotas. En dichos encuentros, su equipo hizo 38 goles y le marcaron 45.

¿Podrá con el paquete?

Ahora, Sánchez tiene una tarea mucho más complicada: regresarle el alma a un equipo que se ve flojo no solo en lo futbolístico, sino también desde la actitud de algunos elementos.

De momento, el equipo marcha en la novena posición, fuera de los puestos de Liguilla, aunque todavía tiene mucha oportunidad para meterse en el top 8 y tampoco hay que olvidar que tendrá un arsenal mucho más poderoso de jugadores.

José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del CFM, y Héctor Lara, director deportivo de Rayados, anunciaron a nuestro nuevo cuerpo técnico.



Director técnico: Nicolás Sánchez.

Auxiliares técnicos: Walter Erviti, Severo Meza, Esteban Landázabal e Isaac Moreno.

Preparador… pic.twitter.com/GuUbgMdtJu — Rayados (@Rayados) March 3, 2026

No está solo

Su cuerpo técnico contará con jugadores de muchísima experiencia que también son ídolos de la afición: Walter Erviti y Severo Meza. Ambos defendieron la casaca albiazul y fueron campeones, por lo que conocen a la perfección el reto al que se enfrentarán.

Este será el debut de Nico Sánchez

La primera prueba para el estratega será una que podría ayudarle a "tomar vuelo", pues se enfrentará a Querétaro, penúltimo lugar de la tabla, y además será en casa, por lo que contará con el apoyo de un público que lo tiene como uno de los últimos ídolos de la institución.

Ojo, porque después de eso le tocará una prueba de fuego: el Clásico Regio, en el cual llegará con muchísima presión de ganarle el mano a mano a Guido Pizarro, quien fue su rival en la cancha.

¡PRIMER ENTRENAMIENTO DE LA NUEVA ERA!



Los Rayados ya entran bajo las órdenes de Nicolás Sánchez y su cuerpo técnico.



⚠ Walter Erviti llega más tarde a la ciudad para incorporarse al equipo.



📹 @Jaredvt37#AztecaDeportes pic.twitter.com/XOanft2OlZ — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) March 3, 2026

