Chelsea despide a su DT tras solo cuatro meses en el cargo

El Chelsea decidió poner punto final al breve ciclo de Liam Rosenior como entrenador, tras una racha negativa que encendió las alarmas en Stamford Bridge.

El club londinense confirmó su salida este miércoles, apenas cuatro meses después de su llegada y en un momento clave de la temporada.

En un comunicado oficial, la institución explicó los motivos de la decisión:

“Esta no ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y las actuaciones recientes han estado por debajo de los estándares necesarios”.

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

Una racha histórica que precipitó su salida

El equipo acumuló cinco derrotas consecutivas sin marcar un solo gol en la Premier League, una marca que no se registraba desde 1912.

La derrota 3-0 ante el Brighton fue el golpe definitivo para la continuidad del técnico.

En total, Chelsea perdió siete de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, un desplome que lo dejó en la séptima posición de la tabla, a siete puntos de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

El propio Rosenior había mostrado su frustración tras el último encuentro: calificó el desempeño de su equipo como “indefendible” y advirtió que “algo necesita cambiar drásticamente”.

Cabe recordar que Rosenior llegó en enero procedente del Estrasburgo, club vinculado a la estructura del Chelsea, para sustituir a Enzo Maresca, quien había llevado al equipo a conquistar el Mundial de Clubes.

El inicio fue prometedor, con seis victorias en sus primeros siete partidos, sin embargo el rendimiento cayó de forma abrupta en semanas recientes, incluyendo la eliminación en la Champions League frente al Paris Saint-Germain.

En total, dirigió 23 encuentros antes de su salida.

McFarlane toma el mando de forma interina

Tras la destitución, el asistente Calum McFarlane asumirá como entrenador interino hasta el final de la temporada, con la misión inmediata de preparar al equipo para la semifinal de la Copa FA ante Leeds.

El club también anunció que iniciará un proceso de evaluación interna para definir al próximo estratega:

“Mientras el club trabaja para aportar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para hacer el nombramiento correcto a largo plazo”.

Por otra parte, la crisis deportiva también tiene implicaciones financieras. El Chelsea, que ha invertido miles de millones de dólares desde la llegada de los propietarios estadounidenses Clearlake Capital y Todd Boehly en 2022, corre el riesgo de quedarse fuera de la próxima Champions League.

Sería la tercera ocasión en cuatro temporadas sin clasificar al máximo torneo europeo, un escenario que afectaría ingresos clave del club.

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