Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
566b7d320668e3b167e02ed29638f2a769d9d8b6_2e8bd8bd37
Escena

Chayanne enciende la CDMX con su gira 'Bailemos otra vez'

Chayanne regresó a México tras siete años y conquistó al público capitalino con un show lleno de éxitos, baile y conexión con miles de fans

  • 22
  • Abril
    2026

El romance entre México y Chayanne volvió a encenderse con fuerza en su presentación de este miércoles en la capital del país, donde el artista desató una noche cargada de nostalgia, baile y conexión emocional con miles de seguidores que corearon cada uno de sus éxitos.

A sus 57 años, el “papá de México” dejó claro que su vigencia no es casualidad.

Con energía intacta y una presencia escénica que domina desde hace décadas, el puertorriqueño convirtió el escenario en una pista de baile colectiva al ritmo de clásicos como “Y tú te vas” y temas más recientes de su álbum "Bailemos otra vez".

“México lindo y querido… estoy feliz de estar con ustedes”, expresó el cantante, emocionado por regresar a la Ciudad de México tras siete años de ausencia.

6cc9042adbecfd8bf805999f2701382dc5a68f59.jpg

El espectáculo, de poco más de dos horas, fue un recorrido por más de cuatro décadas de carrera.  Canciones como “Salomé”, “Atado a tu amor”, “Volver a nacer” y “Tu pirata soy yo” encendieron al público, mientras que baladas como “Dejaría todo” y “Un siglo sin ti” dieron paso a momentos más íntimos, sin perder la intensidad de la velada.

La gira "Bailemos otra vez" no solo marca su reencuentro con el público mexicano, sino también reafirma su peso en la industria latina, pues de acuerdo con datos de Billboard, el tour se posiciona entre los más exitosos, con una recaudación millonaria tras decenas de conciertos.

a928a58cdd5ccadde5c45dd6a6186878a71113be.jpg

El paso de Chayanne por la capital no termina aquí, pues tiene programadas más fechas en la capital, así como en Coahuila, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Oaxaca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aeromexico_a2aee6c2cf
Anuncia Aeroméxico ajuste en precios por alza de combustible
nacional_esteban_moctezuma_195f845d31
Esteban Moctezuma dejará el cargo de embajador en EUA
ahmsa_7abffe4624
Juzgado fija fecha clave para venta de AHMSA y MINOSA
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2523_09ac5d9a0d
UNTA Coahuila celebra Día del Niño en General Cepeda
Whats_App_Image_2026_04_23_at_10_05_30_PM_701bf4b87a
Frenan registro de Regio Poder; apuestan por vía independiente
IMG_2538_2d7dd977d5
Operativo Mochila es necesario ante alertas en escuelas
publicidad

Más Vistas

EH_CONTEXTO_25_b859d9d3ee
Dennis te Kloese: ¿El próximo presidente deportivo de Rayados?
H_Gh5_L_Gv_Xw_AA_1_E1_E_8e9afcb353
Operativo contra una red de huachicol deja 14 detenidos: Harfuch
EH_COLLAGE_d33a5b6afe
Urgen extender pruebas de plomo a toda la población
publicidad
×