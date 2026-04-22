Chayanne enciende la CDMX con su gira 'Bailemos otra vez'

El romance entre México y Chayanne volvió a encenderse con fuerza en su presentación de este miércoles en la capital del país, donde el artista desató una noche cargada de nostalgia, baile y conexión emocional con miles de seguidores que corearon cada uno de sus éxitos.

A sus 57 años, el “papá de México” dejó claro que su vigencia no es casualidad.

Con energía intacta y una presencia escénica que domina desde hace décadas, el puertorriqueño convirtió el escenario en una pista de baile colectiva al ritmo de clásicos como “Y tú te vas” y temas más recientes de su álbum "Bailemos otra vez".

“México lindo y querido… estoy feliz de estar con ustedes”, expresó el cantante, emocionado por regresar a la Ciudad de México tras siete años de ausencia.

El espectáculo, de poco más de dos horas, fue un recorrido por más de cuatro décadas de carrera. Canciones como “Salomé”, “Atado a tu amor”, “Volver a nacer” y “Tu pirata soy yo” encendieron al público, mientras que baladas como “Dejaría todo” y “Un siglo sin ti” dieron paso a momentos más íntimos, sin perder la intensidad de la velada.

La gira "Bailemos otra vez" no solo marca su reencuentro con el público mexicano, sino también reafirma su peso en la industria latina, pues de acuerdo con datos de Billboard, el tour se posiciona entre los más exitosos, con una recaudación millonaria tras decenas de conciertos.

El paso de Chayanne por la capital no termina aquí, pues tiene programadas más fechas en la capital, así como en Coahuila, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Oaxaca.

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