Chelsea pasa a la final de Copa FA tras vencer al Leeds

Chelsea buscará la Copa FA (Football Association Cup) tras vencer con un gol al Leeds durante la semifinal disputada en el Wembley Stadium, Inglaterra.

El cabezazo de Enzo Fernández a los 23 minutos aseguró la victoria del Chelsea, por lo que enfrentará al Manchester City en el partido por el título el 16 de mayo.

Fernández se conectó con un sólido cabezazo, abajo y hacia la roja, tras un centro desde la banda derecha de Pedro Neto para marcar el único gol.

El mediocampista argentino estuvo recientemente envuelto en la polémica por hablar públicamente de su deseo de vivir en Madrid, lo que le valió una suspensión de dos partidos impuesta por el club.

La marcha del Chelsea en la Copa FA está rescatando una campaña que se ha descarrilado tras la eliminación en la Liga de Campeones, donde fueron goleados 8-2 por el Paris Saint-Germain en los octavos de final, así como por las cinco derrotas consecutivas en la Liga Premier, la peor racha de resultados ligueros del equipo en 114 años.

Calum McFarlane se hará cargo del Chelsea hasta el final de la temporada y ahora conducirá al equipo de regreso el próximo mes, en busca de un noveno título de la Copa FA y el primero desde 2018.

El Manchester City se remontó para vencer 2-1 al Southampton, de la segunda división, el sábado, avanzar a la final y mantenerse en camino hacia un triplete doméstico. El equipo de Pep Guardiola ya ganó la Copa de la Liga inglesa y pelea con el Arsenal por la Liga Premier.

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