Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
republica_checa_mexico_5fe9899416
Deportes

Chequia se suma al Grupo A y completa rivales de México en 2026

México ya conoce a sus rivales del Mundial 2026. Chequia avanzó del repechaje UEFA y completa el Grupo A junto a Sudáfrica y Corea del Sur

  • 31
  • Marzo
    2026

Con el cierre del repechaje de la UEFA, Chequia se convirtió en el último integrante del Grupo A del Mundial 2026, donde también están Sudáfrica y Corea del Sur.

El boleto europeo se definió este martes 31 de marzo, cuando los checos superaron a Dinamarca en una serie que se extendió hasta los penales.

Desde el sorteo realizado en diciembre, México ya conocía dos de sus rivales, pero faltaba el equipo proveniente de la Ruta D del repechaje europeo.

Tras unas semifinales intensas, Chequia logró imponerse en el duelo definitivo y aseguró su lugar en la Copa del Mundo, completando así el sector del Tricolor.

Así será el calendario del Tri

Con los cuatro equipos definidos, México ya tiene fechas, sedes y horarios para la fase de grupos:

  • Jornada 1: 11 de junio vs Sudáfrica
    Estadio Ciudad de México – 13:00 horas
  • Jornada 2: 18 de junio vs Corea del Sur
    Estadio Guadalajara – 19:00 horas
  • Jornada 3: 24 de junio vs Chequia
    Estadio Ciudad de México– 19:00 horas

El equipo nacional buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente ronda.

Cabe señalar que el Grupo A presenta estilos contrastantes. Sudáfrica destaca por su velocidad, Corea del Sur por su disciplina táctica liderada por figuras como Heung Min Son, mientras que Chequia llega con el impulso anímico tras superar el repechaje.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×