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Deportes

Ciclista Narváez hace historia con triunfo en el Giro de Italia

Jhonatan Narváez consiguió una victoria histórica en el Giro de Italia y se convirtió en el ecuatoriano más ganador de etapas.

  • 20
  • Mayo
    2026

El ciclista Jhonatan Narváez logró una victoria histórica este miércoles al imponerse en la undécima etapa del Giro de Italia, convirtiéndose en el ecuatoriano con más triunfos parciales en la prestigiosa carrera.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG alcanzó así su quinta victoria de etapa en el Giro, superando el registro del campeón de 2019, Richard Carapaz.

La etapa recorrió 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari, con tres ascensos de categoría que exigieron al máximo al pelotón.

Narváez logró enlazar con la fuga junto al español Enric Mas y ambos protagonizaron un fuerte ataque en el ascenso final.

El ecuatoriano terminó imponiéndose en el sprint definitivo tras una intensa batalla en los últimos metros, mientras que Diego Ulissi finalizó en la tercera posición.

Eulálio conserva liderato general

Pese al triunfo de Narváez, el portugués Afonso Eulálio mantuvo el liderato de la clasificación general.

Eulálio conserva una ventaja de 27 segundos sobre Jonas Vingegaard, mientras que Thymen Arensman ocupa la tercera posición a 1 minuto y 57 segundos.

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El pelotón principal cruzó la meta más de tres minutos después de los escapados.

La etapa 12 del Giro se disputará este jueves con un recorrido de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure.

El trayecto será mayormente llano y podría favorecer a los especialistas en sprint, aunque incluirá dos ascensos menores antes de llegar a la meta.

La edición 109 del Giro de Italia concluirá el próximo 31 de mayo en Roma.


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