Ciclista Narváez hace historia con triunfo en el Giro de Italia

El ciclista Jhonatan Narváez logró una victoria histórica este miércoles al imponerse en la undécima etapa del Giro de Italia, convirtiéndose en el ecuatoriano con más triunfos parciales en la prestigiosa carrera.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG alcanzó así su quinta victoria de etapa en el Giro, superando el registro del campeón de 2019, Richard Carapaz.

Jhonatan Narváez gana otra etapa del giro de Italia, tercera etapa q gana en el giro y supera a Carapaz con más victorias históricas en el giro

El "Lagarto" demostrando su calidad internacional y nivel consagrado como uno de los mejores clasicomanos del mundo pic.twitter.com/aHzJSZCI34 — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) May 20, 2026

La etapa recorrió 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari, con tres ascensos de categoría que exigieron al máximo al pelotón.

Narváez logró enlazar con la fuga junto al español Enric Mas y ambos protagonizaron un fuerte ataque en el ascenso final.

El ecuatoriano terminó imponiéndose en el sprint definitivo tras una intensa batalla en los últimos metros, mientras que Diego Ulissi finalizó en la tercera posición.

Eulálio conserva liderato general

Pese al triunfo de Narváez, el portugués Afonso Eulálio mantuvo el liderato de la clasificación general.

Eulálio conserva una ventaja de 27 segundos sobre Jonas Vingegaard, mientras que Thymen Arensman ocupa la tercera posición a 1 minuto y 57 segundos.

El pelotón principal cruzó la meta más de tres minutos después de los escapados.

La etapa 12 del Giro se disputará este jueves con un recorrido de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure.

El trayecto será mayormente llano y podría favorecer a los especialistas en sprint, aunque incluirá dos ascensos menores antes de llegar a la meta.

La edición 109 del Giro de Italia concluirá el próximo 31 de mayo en Roma.

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