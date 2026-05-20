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Nuevo León

Fiscalía NL sigue sin unidad ambiental por falta de presupuesto

Aunque desde enero de este año diversos organismos autónomos denunciaron entrega incompleta de recursos, la Fiscalía sigue sufriendo la falta de presupuesto

  • 20
  • Mayo
    2026

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que actualmente no existe una fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente debido a la falta de presupuesto asignado a la dependencia.

“Establecer que, como ya es ampliamente conocido por todos, pues tenemos problemas presupuestales que no nos han permitido llevar a cabo la fiscalía especializada en delitos del medio ambiente”, declaró el fiscal al ser cuestionado por medios de comunicación.

Fue en marzo pasado cuando la propia Fiscalía reconoció que la falta de aprobación del presupuesto por parte del Congreso del Estado ha afectado las operaciones internas de la institución. No obstante, Flores Saldívar aseguró que, pese a las limitaciones financieras, todas las denuncias presentadas han sido atendidas.

“Pero se han atendido todas las denuncias que existen, se han llevado a cabo todos los encauzamientos de los responsables que hayan cometido delitos”, señaló.

A finales de 2025, el fiscal estatal informó que para 2026 la dependencia requería un incremento del 12 por ciento respecto al presupuesto ejercido en 2025, con el objetivo de fortalecer tanto la operatividad como la infraestructura de la Fiscalía.

En aquel entonces, detalló que para la contratación de personal y el funcionamiento interno de la institución se requerían 5 mil 554 millones de pesos, mientras que para obras públicas se solicitaban 730 millones de pesos. En total, la Fiscalía pidió un presupuesto de 6 mil 284 millones de pesos.

Aunque desde enero de este año diversos organismos autónomos han denunciado la entrega incompleta de recursos, la Fiscalía continúa enfrentando afectaciones derivadas de la insuficiencia presupuestal, como la ausencia de un fiscal para delitos contra el medio ambiente. 


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