Cerrar X
deportes_omar_bravo_museo_af1ca1efc0
Deportes

Chivas borra a Omar Bravo del museo del club tras acusaciones

Tras ser vinculado a proceso por presunto abuso infantil, Omar Bravo fue removido del museo y perdió su papel como embajador para el Mundial en Guadalajara

  • 16
  • Octubre
    2025

El caso Omar Bravo sigue generando reacciones en el medio deportivo, y para muestra de ello es que Chivas ha empezado a borrarlo de su historia.

Pues después de que el exfutbolista fuera vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado y que posteriormente la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) determinara que Omar Bravo estará en prisión preventiva durante seis meses, aficionados del club sugirieron que se le debía retirar del museo del club, el cual se encuentra dentro del Estadio Akron.

Fue mediante las redes sociales que aficionados compartieron que Chivas retiró el jersey de Omar Bravo y que también ocultaron la imagen que reconocía su histórica cifra de 160 goles con la camiseta rojiblanca.

Ahora, al visitar el museo, se podrá observar que dentro de la vitrina donde se encontraba el jersey, ahora se encuentra una de las camisetas que se utilizaron cuando Chivas se midió al Barcelona en 2011.

También le quitan el cargo de embajador de Guadalajara para el Mundial

Esta acción por parte del "club de sus amores" se da después de que las autoridades de Jalisco lo vincularan a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil; además, permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

Tras esto, las autoridades estatales optaron por designar a Lorena Ochoa para representar a Guadalajara en el evento más importante de selecciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

thumbnail_PHOTO_2025_10_13_15_44_52_8f5b0c9c53
Rescatan valioso archivo fílmico del noreste mexicano
EH_UNA_FOTO_e10b31ae8c
Abrirán antes del Mundial Centro Cultural Libertad en Topo Chico
d1a9c758_f6c6_4d46_90c3_6d6d57e0fbc4_e4c693ef7d
Entregan placa conmemorativa al Museo La Milarca
publicidad

Últimas Noticias

206_caminos_c7fb7f4ae4
Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T083430_201_4a71be4535
Rinden informe de Contraloría y Participación Ciudadana de NL
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×