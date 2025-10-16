Chivas borra a Omar Bravo del museo del club tras acusaciones

El caso Omar Bravo sigue generando reacciones en el medio deportivo, y para muestra de ello es que Chivas ha empezado a borrarlo de su historia.

Pues después de que el exfutbolista fuera vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado y que posteriormente la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) determinara que Omar Bravo estará en prisión preventiva durante seis meses, aficionados del club sugirieron que se le debía retirar del museo del club, el cual se encuentra dentro del Estadio Akron.

Fue mediante las redes sociales que aficionados compartieron que Chivas retiró el jersey de Omar Bravo y que también ocultaron la imagen que reconocía su histórica cifra de 160 goles con la camiseta rojiblanca.

Ahora, al visitar el museo, se podrá observar que dentro de la vitrina donde se encontraba el jersey, ahora se encuentra una de las camisetas que se utilizaron cuando Chivas se midió al Barcelona en 2011.

Ayer fui al Museo de @Chivas & me di cuenta de algo… 👀 pic.twitter.com/mZ7crn5CJv — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 16, 2025

También le quitan el cargo de embajador de Guadalajara para el Mundial

Esta acción por parte del "club de sus amores" se da después de que las autoridades de Jalisco lo vincularan a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil; además, permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

Tras esto, las autoridades estatales optaron por designar a Lorena Ochoa para representar a Guadalajara en el evento más importante de selecciones.

