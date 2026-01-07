Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
barcelona_real_madrid_mexico_cf48b72911
Deportes

Anuncian duelo de leyendas del Real Madrid vs Barcelona en México

Leyendas del Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán en la Copa de Leyendas, un torneo amistoso, con una parada especial en Guadalajara el 3 de marzo

  • 07
  • Enero
    2026

Las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona se reencontrarán en la cancha como parte de la Copa de Leyendas, un torneo amistoso que reunirá a ídolos históricos de ambos clubes y que tendrá una parada especial en Guadalajara.

El partido se disputará el 3 de marzo en el Estadio Akron, casa de las Chivas, donde se espera un lleno total para presenciar uno de los duelos más emblemáticos del fútbol mundial.

Ídolos que marcaron una era

Entre los nombres confirmados destacan Carles Puyol, Xavi Hernández, Fernando Hierro, Iker Casillas y Rafa Márquez, este último aún vinculado al proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

deportes-mundial-2026-copa.jpg

Aunque todavía no se ha revelado el plantel completo, los organizadores adelantaron que podrían sumarse figuras como Víctor Valdés, Samuel Eto’o y Ronaldinho, quien mantiene una conexión especial con México tras su paso por Querétaro.

Una gira internacional con sabor a nostalgia

México no será el único escenario del Clásico de leyendas, la gira también visitará Costa Rica y Estados Unidos.

El primer encuentro se disputará el 7 de febrero en el Estadio Nacional de San José, mientras que el duelo en territorio estadounidense será el 22 de febrero en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Ronaldinho, uno de los nombres más esperados, adelantó que el espectáculo estará lleno de emoción.

“Habrá magia, sonrisas y algunos trucos que los fans recordarán para siempre”, manifestó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26008787774282_d8f01833c7
El Madrid vence y habrá Clásico en la final de la Supercopa
Ataque_armado_en_Jalisco_deja_dos_muertos_y_cinco_heridos_e9601b0093
Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos
G8tzw_A2_W8_AA_9_D_Vx_6be807b9d8
Cuba califica de irrespetuosa exclusión de Serie del Caribe 2026
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1396_03ed995f9d
Life Another suma otro presunto fraude; ahora de $45,000 pesos
AP_26008787774282_d8f01833c7
El Madrid vence y habrá Clásico en la final de la Supercopa
Whats_App_Image_2026_01_08_at_4_12_40_PM_667f2e3ac5
Encuentran a hombre sin vida en Canal de la Cortadura Tampico
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
nl_tandas_millonarias_ingrid_2111851cb4
Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas
publicidad
×