Anuncian duelo de leyendas del Real Madrid vs Barcelona en México

Las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona se reencontrarán en la cancha como parte de la Copa de Leyendas, un torneo amistoso que reunirá a ídolos históricos de ambos clubes y que tendrá una parada especial en Guadalajara.

El partido se disputará el 3 de marzo en el Estadio Akron, casa de las Chivas, donde se espera un lleno total para presenciar uno de los duelos más emblemáticos del fútbol mundial.

Ídolos que marcaron una era

Entre los nombres confirmados destacan Carles Puyol, Xavi Hernández, Fernando Hierro, Iker Casillas y Rafa Márquez, este último aún vinculado al proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

Aunque todavía no se ha revelado el plantel completo, los organizadores adelantaron que podrían sumarse figuras como Víctor Valdés, Samuel Eto’o y Ronaldinho, quien mantiene una conexión especial con México tras su paso por Querétaro.

Una gira internacional con sabor a nostalgia

México no será el único escenario del Clásico de leyendas, la gira también visitará Costa Rica y Estados Unidos.

El primer encuentro se disputará el 7 de febrero en el Estadio Nacional de San José, mientras que el duelo en territorio estadounidense será el 22 de febrero en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Ronaldinho, uno de los nombres más esperados, adelantó que el espectáculo estará lleno de emoción.

“Habrá magia, sonrisas y algunos trucos que los fans recordarán para siempre”, manifestó.

