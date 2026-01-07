¿Rayados le hará pasillo al bicampeón Toluca?

La Liga MX regresa este viernes con varios encuentros de alto calibre, pero uno de los más llamativos será el debut de Rayados en casa ante el bicampeón del futbol mexicano, Toluca, marcado por una pregunta que ha generado debate: ¿Monterrey le hará el pasillo al campeón?

El encuentro, programado para el sábado 10 de enero, ha despertado expectativa tanto por lo deportivo como por el posible gesto al actual monarca.

Jorge Rodríguez minimiza la posibilidad

Sobre el tema fue cuestionado el mediocampista de Rayados, Jorge Rodríguez, quien aseguró desconocer que el pasillo sea una práctica común en el futbol mexicano, dando a entender que difícilmente se realizará.

“No sabía que se hacía pasillo. Desde que llegué no lo vi nunca, así que no tenía idea”, declaró el argentino en zona mixta.

Con estas palabras, Rodríguez dejó entrever que el gesto hacia Toluca no estaría contemplado para el duelo en el "Gigante de Acero".

¿Pasillo al Toluca? ‘Corcho’ Rodríguez responde tajante



📍 No sabia que se hacía pasillo, no vi nunca

📍 Orellano es muy positivo para el grupo

📍 Desde que llegué nos dejaron fuera por posición y no porque nos ganaran

📍 Nos hace falta entregarle título a la afición

📍 Dolido… pic.twitter.com/UnU89tirpR — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) January 7, 2026

Publicaciones de Hugo González avivan la polémica

Las especulaciones crecieron luego de que el portero de Toluca, Hugo González, realizara publicaciones en redes sociales en tono de burla tanto hacia Tigres como hacia Rayados, tras coronarse campeón del Apertura 2025.

El arquero, con pasado en Monterrey, provocó reacciones inmediatas entre la afición regiomontana.

Rechazo de la afición albiazul

Las publicaciones de González no cayeron bien entre los seguidores de Rayados, quienes mantienen una marcada enemistad con el guardameta cada vez que regresa al “Gigante de Acero”, debido a los errores cometidos durante su etapa en el club y su actuación en la Final Regia de 2017.

Ante la ola de críticas, González terminó eliminando una imagen en la que se observaba a Germán Berterame de rodillas frente a él durante un enfrentamiento previo entre ambos equipos.

Así, el duelo entre Rayados y Toluca se perfila no solo como un choque atractivo en lo futbolístico, sino también como un partido cargado de tensión, simbolismo y polémica desde antes del silbatazo inicial.

Comentarios