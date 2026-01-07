Podcast
Deportes

Barcelona golea al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España

El equipo de Hansi Flick sometió a sus rivales vascos con una ráfaga de cuatro goles en un lapso de 16 minutos en el primer tiempo.

  • 07
  • Enero
    2026

Al compás de un doblete de Raphinha, el Barcelona aplastó el miércoles 5-0 al Athletic Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa de España.

En otra edición del torneo en Arabia Saudí, el equipo de Hansi Flick sometió a sus rivales vascos con una ráfaga de cuatro goles en un lapso de 16 minutos en el primer tiempo. Los azulgranas arrasaron con su astro Lamine Yamal observando desde el banco.

“Creo que el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros”, manifestó Raphina. “Con el resultado lo parece, pero no es fácil ganar al Athletic. Creo que aún estamos en busca de nuestro mejor nivel, pero estamos muy bien, eso es lo que importa”.

Ferran Torres aprovechó un tiro fallido de Fermín López para poner en marcha la paliza a los 23 minutos en el Estadio Alinma de Yeda.

Fermín capitalizó un pase de Raphinha a los 30 y Roony Bardghji coló un disparo bajo el arquero rival Unai Simón, cuatro minutos después.

Raphinha continuó con un disparo fulminante para vencer a Simón al minuto 38 antes de que el delantero brasileño sentenciar la amplia victoria a los 52.

Lamine ingresó cerca del final. Debería estar fresco para la final del domingo contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid, que disputarán su semifinal el jueves.

“Esto muestra que juegue el que juegue, estamos siempre preparados. Roony y Fermín han entrado muy bien, demuestra la calidad del equipo”, dijo Raphinha.

“Nosotros tenemos que estar centrados en nosotros mismos. Estamos preparados para el que venga”, añadió.

El Barcelona es el actual campeón de la Supercopa de España y actualmente lidera La Liga.


Comentarios

