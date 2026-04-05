Chivas empata ante Pumas y se mantiene en el liderato

Chivas rescató un empate 2-2 ante Pumas en el Estadio Akron en un duelo lleno de dramatismo que se definió hasta los últimos segundos, resultado que además le permitió al Guadalajara asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026.

Pumas golpea primero en el Akron

El conjunto universitario fue contundente en el primer tiempo, aprovechando las oportunidades generadas pese al dominio inicial de los locales.

Uriel Antuna aplicó la ley del ex y abrió el marcador al minuto 21, tras una jugada ofensiva que sorprendió a la defensa rojiblanca. Más adelante, al 41’, un autogol de José Castillo amplió la ventaja para Pumas, que se fue al descanso con un 2-0 a favor.

A pesar de la desventaja, Chivas mostró mejores sensaciones en el trámite del juego, pero careció de contundencia en el último toque durante la primera mitad.

‘La Hormiga’ lidera la reacción rojiblanca

Para la segunda parte, el Guadalajara adelantó líneas y aumentó la presión sobre el arco rival, encontrando recompensa en la recta final del encuentro.

Armando “La Hormiga” González descontó al minuto 70 con un remate de cabeza, encendiendo la reacción del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Cuando parecía que Pumas se quedaba con la victoria, el árbitro señaló un penal tras revisión en el VAR por una falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado.

González convirtió desde los once pasos al minuto 90+12, firmando su doblete y sellando el empate 2-2 en un cierre dramático.

Chivas asegura liderato del torneo

Con este resultado, Chivas llegó a 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y dos derrotas, lo que le permite mantenerse como líder del Clausura 2026.

Además, el Rebaño Sagrado extendió a cinco partidos su racha sin derrota, consolidando su buen momento en la recta final del torneo.

Pumas deja escapar triunfo y se mantiene quinto

Por su parte, Pumas dejó escapar la oportunidad de escalar posiciones tras tener ventaja de dos goles y terminó ubicándose en el quinto lugar de la tabla con 24 unidades.

El resultado también prolonga la mala racha de los universitarios en Guadalajara, donde no logran ganar desde 2018.

‘La Hormiga’ González brilla en la ofensiva

El delantero rojiblanco fue la figura del partido al marcar los dos goles de su equipo, lo que le permitió colocarse como líder de goleo del torneo con 12 anotaciones.

Además, el atacante llegó a seis partidos consecutivos como local marcando gol, quedando a uno de igualar una marca histórica del club.

Con esta actuación, González se consolida como una de las principales promesas del futbol mexicano y pieza clave en el esquema ofensivo de Chivas.

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