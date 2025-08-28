¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?

La 71.ª edición de la UEFA Champions League 2025/26 vivió su primer evento del torneo: el sorteo de la fase de liga en Mónaco. Con un formato de liga con 36 equipos, más partidos y una final programada en Budapest.

México tiene presencia en esta edición con dos futbolistas: Rodrigo Huescas (exjugador del Cruz Azul que está en Copenhague) y Álex Padilla (Athletic Club).

Así quedó el sorteo de la Liga de Campeones

Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afrontará un exigente inicio en la Liga de Campeones 2025/26 tras quedar emparejado con el Inter de Milán, Liverpool y Arsenal.

Partidos en casa: Inter (Italia), Eintracht Fráncfort (Alemania), Bodo Glimt (Noruega) y Union SG (Bélgica).

Inter (Italia), Eintracht Fráncfort (Alemania), Bodo Glimt (Noruega) y Union SG (Bélgica). Partidos como visitante: Liverpool (Inglaterra), Arsenal (Inglaterra), PSV (Países Bajos) y Galatasaray (Turquía).

Barcelona

El Barcelona también tendrá un camino complicado, ya que se enfrentará al PSG, actual campeón, y a dos equipos ingleses de peso: Chelsea y Newcastle.

Partidos en casa: PSG (Francia), Eintracht Fráncfort (Alemania), Olympiacos (Grecia) y Copenhague (Dinamarca).

PSG (Francia), Eintracht Fráncfort (Alemania), Olympiacos (Grecia) y Copenhague (Dinamarca). Partidos como visitante: Chelsea (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Slavia Praga (Chequia) y Newcastle (Inglaterra).

Real Madrid

El Real Madrid volverá a ser protagonista en el torneo más importante de clubes en Europa. Los blancos quedaron encuadrados junto al Manchester City, la Juventus y el Liverpool, entre otros rivales de peso.

Partidos en casa: Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), Marsella (Francia) y Mónaco (Francia).

Partidos como visitante: Liverpool (Inglaterra), Benfica (Portugal), Olympiacos (Grecia) y Kairat Almaty (Kazajistán).

Villarreal

El Villarreal tendrá un grupo de máxima exigencia en la primera fase, donde se medirá a potencias como Manchester City, Tottenham, Juventus, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, según el sorteo celebrado en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Partidos en casa: Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), Ajax (Países Bajos) y Copenhague (Dinamarca).

Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), Ajax (Países Bajos) y Copenhague (Dinamarca). Partidos como visitante: Borussia Dortmund (Alemania), Bayer Leverkusen (Alemania), Tottenham (Inglaterra) y Pafos (Chipre).

