Salva Protección Civil de Guadalupe a gatito atrapado en tumba

En una labor que reafirma su compromiso con todas las formas de vida, elementos de Protección Civil de Guadalupe realizaron con éxito el rescate de un felino que se encontraba atrapado en las profundidades del Panteón "Las Escobas".

La alerta fue emitida por el encargado del cementerio, quien durante sus recorridos de vigilancia detectó la presencia del animal en el fondo de una fosa. Según el informe oficial, el gatito se encontraba a una profundidad aproximada de 3 metros, lo que hacía imposible que pudiera salir por sus propios medios.

Al recibir el reporte, una unidad de Protección Civil se desplazó de manera inmediata al lugar. Los rescatistas implementaron maniobras de descenso y extracción, utilizando equipo especializado para garantizar la integridad del pequeño animal.

Tras el exitoso rescate, la corporación reiteró que su labor no distingue especies, subrayando que cada llamado de emergencia es atendido con la misma urgencia y profesionalismo.

El gatito fue puesto a salvo, quedando como testimonio de la labor humanitaria que los cuerpos de auxilio realizan diariamente en el municipio.

Comentarios