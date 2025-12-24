Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Nuevo León

Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia

La juguetería vive su última Navidad en Monterrey, dejando décadas de recuerdos, aunque la marca continuará operando con otras sucursales en la ciudad y el país

  • 24
  • Diciembre
    2025

Este diciembre de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de Nuevo León por una despedida agridulce, la emblemática sucursal Gonzalitos de Julio Cepeda Jugueterías vive sus últimos días de operación. 

Tras la primicia publicada por El Horizonte en agosto, la despedida de este recinto icónico se concreta este diciembre, dejando tras de sí un legado de nostalgia en Monterrey. 

"Es una costumbre de muchos años; aquí traía a mis hijos por sus regalos de cumpleaños y Navidad, y ahora mírame, aquí estoy con mi nieto", relató María, una clienta que, acompañada del pequeño Emiliano, acudió para despedirse de los pasillos que recorrió durante décadas. 

cierre-julio-cepeda-gonzalitos2.jpg

Aunque muchos pensaron que el cierre de la sucursal Gonzalitos representaba el fin de Julio Cepeda, el nieto del fundador y gerente de publicidad y Marketing, Eugenio Cepeda, aseguró que solo es el fin de la era de esta sucursal.

“Definitivamente sabemos que esta sucursal de Gonzalitos es un lugar muy emblemático para los regiomontanos, sobre todo porque, por generaciones, ha creado memorias inolvidables, sonrisas para los niños y muchas memorias".

“Esta es la única sucursal que va a cerrar, por eso es una gran noticia por ser la más emblemática, pero seguimos con otras 18 sucursales en Monterrey y otras sucursales en todo México; en total son 43”, dijo Eugenio Cepeda.

Esta ubicación será recordada ya que por muchos años fue la antesala de la Navidad  para los regios.

cierre-julio-cepeda-gonzalitos.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1737_f01f9fe235
Invitan Samuel García y Mariana Rodríguez a la Macro Navidad
capacita_unicef_nl_d1c39ada62
UNICEF capacita a operadores de emergencia por violencia infantil
Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_24_48_PM_9c0167fdbb
¡Políticos de Nuevo León se ponen muy navideños!
publicidad

Últimas Noticias

avion_marina_semar_estrella_desploma_galveston_texas_295a2f3dec
Padre de menor que falleció en accidente aéreo viaja hacia EUA
bolsonaro_5a2abc616a
Jair Bolsonaro abandona reclusorio para tener cirugía
Epstein_7a223e4d53
EUA dice que necesita unas semanas para publicar archivos Epstein
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×