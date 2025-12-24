Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia

Este diciembre de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de Nuevo León por una despedida agridulce, la emblemática sucursal Gonzalitos de Julio Cepeda Jugueterías vive sus últimos días de operación.

Tras la primicia publicada por El Horizonte en agosto, la despedida de este recinto icónico se concreta este diciembre, dejando tras de sí un legado de nostalgia en Monterrey.

"Es una costumbre de muchos años; aquí traía a mis hijos por sus regalos de cumpleaños y Navidad, y ahora mírame, aquí estoy con mi nieto", relató María, una clienta que, acompañada del pequeño Emiliano, acudió para despedirse de los pasillos que recorrió durante décadas.

Aunque muchos pensaron que el cierre de la sucursal Gonzalitos representaba el fin de Julio Cepeda, el nieto del fundador y gerente de publicidad y Marketing, Eugenio Cepeda, aseguró que solo es el fin de la era de esta sucursal.

“Definitivamente sabemos que esta sucursal de Gonzalitos es un lugar muy emblemático para los regiomontanos, sobre todo porque, por generaciones, ha creado memorias inolvidables, sonrisas para los niños y muchas memorias".

“Esta es la única sucursal que va a cerrar, por eso es una gran noticia por ser la más emblemática, pero seguimos con otras 18 sucursales en Monterrey y otras sucursales en todo México; en total son 43”, dijo Eugenio Cepeda.

Esta ubicación será recordada ya que por muchos años fue la antesala de la Navidad para los regios.





