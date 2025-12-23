Podcast
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Nuevo León

Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey

Clientes que compraron boletos hacia San Luis Potosí indicaron que al llegar a la Central de Autobuses de Monterrey les dijeron que no había unidad

Usuarios en redes sociales denunciaron que fueron estafados por una línea de autobuses en la Central de Monterrey, luego de comprar sus pasajes y que los dejaran varados. 

A través de redes sociales, personas que compraron boletos con la empresa Frontera hacia el estado vecino de San Luis Potosí, indicaron que al llegar a la Central de Autobuses les dijeron que no había unidad para dicho destino.

Esto causó molestia entre los viajantes, pues indicaron que muchos habían comprado sus boletos con anticipación y en ningún momento les advirtieron que no había autobuses y se les siguieron vendiendo los boletos como si todo estuviera correcto. 

Las horas pasaron y siguieron llegando más pasajeros con sus equipajes, sin embargo todos se toparon con la sorpresa de que no iban a poder viajar por la falta de autobús. 

Debido al tumulto de personas enojadas, las personas de la empresa Frontera les indicaron que si querían viajar, tenían que esperar dos días hasta que hubiera un autobús disponible o un reembolso, el cual también tardaría dos días. 

Ante esto, algunas personas optaron por comprar pasaje en otra línea de autobuses, sin embargo muchas personas se quedaron varadas debido a que no tenían contemplado comprar otro boleto de autobús.


