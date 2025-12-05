Podcast
Nuevo León

Samuel García acude a sorteo del Mundial 2026

Monterrey se prepara para vivir la emoción del Mundial 2026, con partidos históricos en el Estadio Monterrey y expectativa sobre las selecciones mundialistas

  • 05
  • Diciembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR Nuevo León, Mariana Rodríguez, se encuentra en el sorteo oficial del Mundial 2026, un momento clave para Monterrey como ciudad sede. A través de sus redes sociales, García comparte actualizaciones sobre el evento, generando entusiasmo entre los aficionados y mostrando la expectativa que hay por los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey.

Las publicaciones del mandatario destacan la preparación de la ciudad para recibir a miles de visitantes y la emoción que despierta la presencia de la Selección Mexicana y de equipos históricos en el torneo. La interacción con los seguidores refleja el interés de la afición y la ilusión por vivir de cerca el Mundial 2026 en Nuevo León.

El gobernador enfatiza que Monterrey está lista para combinar pasión deportiva con organización eficiente, asegurando que los partidos sean experiencias memorables para locales y visitantes, mientras la ciudad se consolida como un referente del fútbol en México.

Durante el sorteo para el Mundial 2026, Samuel se emocionó cuando en el grupo de países que podrían venir a Nuevo León apareció Holanda; comentó con una sonrisa que el uniforme naranja le recordaba al estado. 

Por medio de sus historias de Instagram dijo que le encantó la idea de la naranja mecánica y que, además, parece haber al menos otro equipo europeo que podría visitar el estado.

También, en tono de broma pidió atención a Heineken, cerveza holandesa: cheve gratis pa la banda” y después de eso, enlistó con sorpresa las similitudes entre el equipo holandés y Nuevo León: la abreviación del equipo, la presencia de un león como mascota, el color naranja que identifica a su partido y hasta la existencia de la planta histórica de cerveza en la región. 

samuel celebra que Holanda visite a Nuevo León Mundial 2026.jpeg


