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Confirma Álvaro Arbeloa su salida del Real Madrid

Asumió el mando del conjunto blanco tras su paso por las categorías inferiores del club, pero su gestión estuvo marcada por resultados irregulares.

  • 22
  • Mayo
    2026

Álvaro Arbeloa confirmó este viernes que dejará de ser entrenador del Real Madrid al finalizar la temporada, poniendo fin a una breve etapa al frente del primer equipo tras asumir el cargo en enero como reemplazo de Xabi Alonso.

El técnico español reveló su salida durante una conferencia de prensa previa al partido contra el Athletic Bilbao, encuentro que marcará su despedida del banquillo merengue.

“Sí”, respondió Arbeloa al ser cuestionado sobre si el duelo del sábado será su último partido como entrenador del club.

La salida del exdefensor ya era esperada en España luego de que el equipo cerrara la campaña sin conquistar títulos y quedara lejos de los objetivos planteados para la temporada.

El Real Madrid cerrará el año sin títulos

Arbeloa asumió el mando del conjunto blanco tras su paso por las categorías inferiores del club, pero su gestión estuvo marcada por resultados irregulares.

El Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey ante un rival de segunda división en el debut del entrenador español, mientras que en la Liga de Campeones cayó en cuartos de final frente al Bayern Múnich.

En La Liga, el conjunto madridista terminará en la segunda posición por detrás del Barcelona, resultado que aumentó las versiones sobre un cambio de entrenador para la próxima campaña.

Medios españoles reportan que la directiva analiza distintas opciones para el banquillo, entre ellas un posible regreso de José Mourinho, quien dirigió al club entre 2010 y 2013.

Arbeloa buscará nuevos retos como entrenador

El estratega de 43 años aseguró sentirse preparado para asumir nuevos desafíos después de su experiencia al frente del Real Madrid.

“Ya di el salto, mejoré mucho en estos cuatro meses y me siento preparado para nuevos desafíos”, expresó Arbeloa.

El encuentro ante el Athletic Bilbao también marcará la despedida de los defensores Dani Carvajal y David Alaba, quienes concluirán su etapa en el club al finalizar sus contratos.

Carvajal deja al equipo tras conquistar seis títulos de Liga de Campeones, mientras que Alaba contribuyó en dos conquistas europeas desde su llegada en 2021.


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