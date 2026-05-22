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Nuevo León

Guadalupe habilitará FIFA Fan Zone durante el Mundial

El corredor contará además con Puntos Naranja para la atención a mujeres, módulos de música con DJ y entretenimiento en vivo

  • 22
  • Mayo
    2026

El municipio de Guadalupe habilitará una FIFA Fan Zone como parte de las actividades previstas para la Copa Mundial, con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia, orientación y servicios para la población local, turistas nacionales y visitantes internacionales.

El proyecto forma parte del operativo mundialista que se prepara en el municipio, donde se ubica el Estadio Monterrey, sede oficial de partidos durante el torneo.

Corredor conectará puntos clave de Guadalupe

El Corredor Fan Zone se ubicará desde la calle Francisco Sarabia y la avenida Guadalupe, donde recorrerá las calles General Zaragoza y la avenida Las Torres, hasta llegar al Parque del Agua.

Este trayecto fue diseñado como una ruta de apoyo y convivencia para quienes acudan a las inmediaciones del estadio durante los días de partido, además de funcionar como un punto de atención para visitantes.

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Habrá atención médica, hidratación y apoyo familiar

En este espacio se instalarán puntos de salud e hidratación, con personal médico, suministro de agua gratuita y atención de emergencias.

Asimismo, personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe estará desplegado en la zona, con equipo para atender cualquier eventualidad durante las jornadas mundialistas.

El Sistema DIF también brindará atención y orientación a las familias que acudan al corredor.

El corredor contará además con Puntos Naranja para la atención a mujeres, módulos de música con DJ y entretenimiento en vivo, así como internet gratuito en distintos accesos.

También se habilitarán espacios de atención a mascotas y módulos turísticos con información sobre el municipio, con el propósito de mejorar la experiencia de los asistentes y facilitar su movilidad durante el evento.

Operará solo durante partidos en el Estadio Monterrey

La FIFA Fan Zone será habilitada únicamente durante los días en que se celebren partidos del Mundial en el Estadio Monterrey, como parte del esquema de atención, seguridad y logística previsto para la ciudad durante el evento.


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