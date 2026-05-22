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Nuevo León

Conagua frena obra irregular en arroyo de Pesquería

El director del Organismo de Cuenca Río Bravo, señaló que los cauces federales son bienes nacionales y cualquier intervención debe realizarse conforme a la ley

  • 22
  • Mayo
    2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) suspendió una obra que se realizaba sin autorización sobre el cauce del Arroyo Talaverna, en el municipio de Pesquería.

Detectan trabajos sin permiso federal

De acuerdo con la dependencia, personal del Organismo de Cuenca Río Bravo detectó trabajos realizados por una empresa inmobiliaria en un tramo ubicado a la altura de la comunidad de Los Olmos.

Durante la inspección, las autoridades encontraron la instalación de una tubería sobre el cauce del arroyo, a una profundidad aproximada de 1.40 metros, sin contar con permiso federal vigente emitido por la Conagua.

Ante esta situación, la dependencia ordenó la suspensión inmediata de la obra para evitar posibles afectaciones al cauce y a la zona federal.

El director del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre, señaló que los cauces federales son bienes nacionales y cualquier intervención debe realizarse conforme a la ley y con autorización correspondiente.

Arroyo Talaverna forma parte de sistema protegido

Además, recordó que el Arroyo Talaverna forma parte de un sistema hidrológico protegido por la legislación federal.

“Seguiremos reforzando la vigilancia sobre bienes nacionales para proteger cauces, prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de la ley”, indicó.


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