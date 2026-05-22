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Internacional

Suspenden velorios en el Congo por brote de ébola

La medida generó tensión en algunas comunidades, donde los rituales funerarios forman parte importante de las tradiciones locales

  • 22
  • Mayo
    2026

Las autoridades de la República Democrática del Congo prohibieron los velorios y reuniones de más de 50 personas en la provincia de Ituri ante el avance de un brote de ébola que ya dejó decenas de muertos y cientos de casos sospechosos. La medida busca contener la propagación del virus Bundibugyo, para el cual no existe vacuna disponible.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo en el país a “muy alto”, al advertir que el brote se extendió durante semanas sin ser detectado. Hasta ahora se confirmaron 82 contagios y siete fallecimientos, aunque las autoridades sanitarias consideran que la cifra real podría ser mucho mayor.

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Restricciones buscan evitar más contagios

El gobierno provincial de Ituri ordenó que los funerales se realicen bajo estrictos protocolos sanitarios debido al alto riesgo de contagio que representan los cuerpos de las víctimas.

La medida generó tensión en algunas comunidades, donde los rituales funerarios forman parte importante de las tradiciones locales. Incluso, un centro de tratamiento de ébola fue incendiado por habitantes molestos luego de que se les impidiera recuperar el cuerpo de un joven fallecido.

Autoridades sanitarias y organizaciones humanitarias señalaron que la desinformación y los rumores han complicado la respuesta médica en la región.

Hospitales enfrentan falta de recursos

La crisis sanitaria también expuso las carencias del sistema de salud en el noreste del Congo, una región afectada por conflictos armados y desplazamientos masivos.

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Personal médico denunció que trabaja con mascarillas caducadas y sin suficiente equipo de protección, mientras la ayuda internacional comienza a movilizarse para intentar contener la emergencia.

La ONU liberó 60 millones de dólares para fortalecer la respuesta sanitaria, mientras Estados Unidos anunció apoyo económico y la instalación de clínicas especializadas para atender casos de ébola.


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