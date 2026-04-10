Coronelas y Tapatías disputan final histórica de LVBmx Femenil

La Liga de Voleibol Profesional de México vivirá un momento clave con la disputa de su primera final en la rama femenil, donde Coronelas de Durango y Tapatías de Guadalajara se enfrentarán por el campeonato tras dominar la temporada regular.

El duelo por el título se desarrollará durante dos fines de semana, en una serie que marcará el cierre de la campaña inaugural de la competencia.

Los dos mejores equipos, frente a frente

La final enfrentará a los equipos que terminaron en lo más alto de la clasificación. Coronelas llega como líder general, mientras que Tapatías se posicionó como segundo lugar, lo que cumple con las expectativas planteadas desde la creación del torneo.

Ambos conjuntos demostraron consistencia a lo largo del certamen, lo que ahora se traduce en una disputa directa por el primer campeonato en la historia de la liga.

Serie con sedes en Guadalajara y Durango

El primer encuentro se jugará el 11 de abril en el gimnasio Joly Ramírez, casa de Tapatías, donde se anticipa una alta asistencia de aficionados.

La serie continuará el 18 de abril en el Gimnasio del Pueblo, en Durango, con Coronelas como anfitrionas. En caso de ser necesario, un tercer partido se disputará el 19 de abril en la misma sede para definir al equipo campeón.

Así llegan Coronelas y Tapatías a la gran final

El conjunto duranguense parte como favorito tras cerrar la fase regular en el primer puesto y avanzar a la final luego de superar en dos partidos a Guerreras de Puebla en semifinales.

Por su parte, Tapatías protagonizó una serie más cerrada en la antesala del campeonato, ya que tras caer en su visita a Aguascalientes logró empatar la eliminatoria y definir su pase en un tercer encuentro ante Gigantes.

Balance positivo en la temporada inaugural

El presidente de la liga, Jesús Perales, destacó la respuesta del público durante esta primera edición, subrayando la asistencia registrada en las distintas sedes y el interés generado en torno a la competencia.

Asimismo, resaltó la incorporación de jugadoras extranjeras, quienes contribuyeron a elevar el nivel del torneo al integrarse con talento nacional.

Proyectan crecimiento del voleibol profesional

De cara al futuro, la organización ya trabaja en la expansión del proyecto con el desarrollo de la rama varonil, la cual podría iniciar actividades en el mes de octubre.

Autoridades del voleibol nacional señalaron que el respaldo de la afición será fundamental para consolidar la liga y fortalecer el crecimiento de este deporte en el país.

La final entre Coronelas y Tapatías no solo definirá a las primeras campeonas, sino que también marcará un paso importante en la evolución del voleibol profesional en México.





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