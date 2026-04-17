Texans firman extensión récord con Will Anderson Jr.

Los Houston Texans aseguraron a una de sus principales figuras al acordar una histórica extensión de contrato con Will Anderson Jr. por tres años y 150 millones de dólares.

De acuerdo con reportes de Ian Rapoport y Adam Schefter, el acuerdo incluye 134 millones garantizados y una cláusula que impide su traspaso, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la liga que no ocupa la posición de mariscal de campo.

Recompensa a una estrella en ascenso

El contrato llega tras una temporada 2025 sobresaliente para Anderson, quien fue nombrado All-Pro del primer equipo luego de registrar 12 capturas, además de 54 tacleadas, 20 tacleadas para pérdida de yardas y 23 golpes al quarterback.

Sus 85 presiones al pasador lo colocaron entre los líderes de la liga, consolidándolo como uno de los defensivos más dominantes de la NFL.

El éxito del joven de 24 años también ha estado ligado a su asociación con Danielle Hunter, con quien formó una de las duplas más temidas de la liga, sumando 27 capturas combinadas en la temporada pasada.

Hunter, por su parte, firmó recientemente una extensión de un año por 40 millones de dólares, reflejando la apuesta del equipo por mantener una defensa dominante.

Pieza central del proyecto

Desde su llegada como tercera selección global del Draft 2023, Anderson ha superado expectativas. Fue nombrado Novato Defensivo del Año y ha incrementado su producción de capturas en cada temporada.

En 2025, además, terminó segundo en la votación al Jugador Defensivo del Año, solo por detrás de Myles Garrett.

Bajo la dirección del entrenador DeMeco Ryans, la defensa de Houston se ha consolidado como una de las mejores de la liga, permitiendo apenas 17.4 puntos por partido y liderando en yardas permitidas.

La renovación de Anderson forma parte de una estrategia más amplia del equipo para mantenerse como contendiente en la Conferencia Americana, junto a otras extensiones recientes y el desarrollo de su núcleo joven, incluido el quarterback C.J. Stroud.

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