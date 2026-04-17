Gerardo Ulloa gana oro en Panamericano de MTB en Paraguay

El ciclista mexicano Gerardo Ulloa se proclamó campeón en la prueba de Short Track (XCC) del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña 2026, celebrado en San Juan del Paraná, Paraguay, consolidando su dominio en la disciplina a nivel continental.

Ulloa, quien actualmente se ubica dentro del top 10 del ranking mundial, firmó una actuación estratégica en una carrera caracterizada por su ritmo explosivo y alta exigencia táctica.

“Muy contento por ser el nuevo campeón panamericano de Short Track. Fue una carrera bastante rápida, muy táctica; había corredores muy explosivos, pero creo que hice una buena estrategia y me preparé muy bien”, declaró tras cruzar la meta.

Dominio mexicano en la competencia

El originario de Guadalajara, Jalisco, sumó así un nuevo título panamericano a su palmarés, acumulando puntos clave para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y reafirmando su posición entre los mejores del mundo.

En la misma competencia, otros ciclistas mexicanos también destacaron:

Carolina Flores finalizó en el quinto lugar en la categoría élite femenil.

Yosselin Morales obtuvo el cuarto puesto en Sub-23 femenil, quedando cerca del podio.

Trayectoria de un referente del MTB

José Gerardo Ulloa Arévalo, conocido como el “Monstruo de la Montaña”, ha construido una sólida carrera en el ciclismo de montaña, especialmente en las modalidades de Cross-Country Olímpico (XCO) y Short Track (XCC).

Entre sus logros más destacados se encuentran:

Más de 11 títulos nacionales en México.

Ocho campeonatos panamericanos en distintas pruebas.

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Una histórica victoria en la Copa del Mundo de XCO en Nové Město 2020, la primera para un mexicano.

Actualmente compite con el equipo MASSI, lo que le ha permitido consolidarse en el circuito europeo y medirse constantemente con la élite internacional.

A sus 29 años, Ulloa atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Se mantiene entre los 10 mejores del mundo y continúa sumando títulos internacionales, perfilándose como una de las principales cartas de México para futuras competencias globales, incluidos los próximos ciclos olímpicos.

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