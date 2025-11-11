Cerrar X
Cristiano Ronaldo dice que el Mundial 2026 será su último

Cristiano Ronaldo anunció que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, podría ser la última en la que participe

A sus 40 años y con una carrera repleta de récords, Cristiano Ronaldo anunció que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, podría ser la última en la que participe.

“Seguro, es cierto porque tendré 41 años. Creo que en esta gran competición, no sé… estoy disfrutando de este momento”, afirmó el delantero portugués durante una entrevista en el foro de turismo TOURISE, celebrado en Arabia Saudí.

El actual jugador del Al Nassr participó en su primer Mundial en Alemania 2006 y desde entonces ha disputado cinco ediciones consecutivas, consolidándose como uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del torneo.

Entre risas, CR7 también bromeó sobre los rumores de su retiro: “Dije que me retiraría pronto, pero eso será en diez años. La gente piensa que pronto significa seis meses o un año, ¡pero estoy bromeando!”, comentó.

No obstante, reconoció que la edad empieza a marcar el ritmo de su carrera. “Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses más rápido”, dijo.

Pese a ello, aseguró sentirse en excelente forma física y motivado tanto en su club saudí como en la selección nacional portuguesa.

“Intento disfrutar del fútbol, de los goles y de cada momento. Mi cuerpo está en buen estado y sigo ayudando al equipo. Quiero ganar títulos, esa es mi vida”, concluyó el cinco veces ganador del Balón de Oro, quien se aproxima al histórico registro de mil goles oficiales.


