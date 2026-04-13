Curry y Doncic lideran ventas de camisetas en la NBA

Las camisetas de Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors, y de Luka Doncic, jugador de Los Angeles Lakers, fueron las más vendidas al término de la temporada regular de la NBA.

La liga informó que el listado se elaboró con datos de NBAStore.com y su red de socios comerciales.

Curry mantuvo el liderato tras haber superado a Doncic a mitad de temporada. El esloveno ocupa el segundo lugar, seguido por Jalen Brunson, de los New York Knicks.

En las siguientes posiciones aparecen Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y LeBron James, figura histórica de los Lakers.

Presencia de nuevas estrellas

La lista también refleja el impacto de las nuevas generaciones, con jugadores como Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) y Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso.

Además, seis de los jugadores más vendidos tienen 25 años o menos, incluyendo a Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y LaMelo Ball (Charlotte Hornets).

En cuanto a productos de equipo, los New York Knicks lideraron las ventas durante la temporada regular, seguidos por los Los Angeles Lakers y los Boston Celtics.

La NBA dio a conocer estas cifras a un día del inicio del ‘play-in’, en el que los equipos ubicados del séptimo al décimo lugar en cada conferencia buscarán los últimos boletos a los playoffs.

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