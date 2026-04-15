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Alicia Villarreal acude por medidas cautelares contra Cruz 'N'

La cantante salió del Palacio de Justicia y habló con la prensa acerca de este proceso que ella misma menciona; que no le han resuelto

  • 15
  • Abril
    2026

Alicia Villarreal acudió al Palacio de Justicia la mañana del martes junto a su novio Cibad Hernández y su abogado Gerardo Rincón, para la audiencia de medidas cautelares al Palacio de Justicia contra Cruz N.

La cantante salió del Palacio de Justicia y habló con la prensa acerca de este proceso que ella misma menciona; que no le han resuelto y no han llegado a un acuerdo.

Recordemos que el matrimonio entre la cantante Alicia Villarreal y el productor Cruz Martínez llegó a su fin tras varios años de relación, marcando el cierre de una de las parejas más conocidas del regional mexicano.

La noticia del divorcio surge en medio de versiones sobre diferencias personales que con el tiempo se volvieron irreconciliables, lo que llevó a ambos a tomar la decisión de separarse de manera definitiva.

A pesar de la ruptura, tanto Alicia como Cruz han mantenido una postura discreta, enfocándose en sus respectivas carreras y en su entorno familiar, dejando claro que buscan llevar este proceso con respeto y privacidad.


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