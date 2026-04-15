Una añeja rivalidad… ¡Y con ‘sabor’ a clásico!

La añeja rivalidad entre los Osos de FIME y los Elefantes de FACPyA vivirá esta noche una edición más.

Y es que este miércoles, al filo de las 19:00 horas, ambas escuadras chocarán en el duelo estelar de la Liga Intrauniversitaria 2026 de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass.

Los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) marchan con marca perfecta en dos duelos disputados (dos victorias y cero derrotas), mientras que los Elefantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA) tienen una foja de un ganado y un perdido.

El choque no solo se vivirá en el campo, pues la rivalidad también suele vivirse en las tribunas, donde los estudiantes le suelen poner “sabor” al juego.

La categoría Novatos se conforma por jugadores que nunca han jugado futbol americano, pero que sí han participado en otras disciplinas deportivas.

FIME es dirigido por Jorge “Pelón” Valdez, quien también es coordinador defensivo en Auténticos Tigres.

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Futbol americano

Liga Intrauniversitaria

UANL 2026

Semana 3

FIME Vs. FACPyA

Estadio Gaspar Mass

19:00 horas - Hoy

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